Mladi pjevač Karlo Bartolec djeluje na hrvatskoj glazbenoj pop sceni pod umjetničkim imenom Coolins već pune četiri godine.

Karlo Bartolec iza sebe ima brojna televizijska te radijska gostovanja, koncerte i nastupe te brojna glazbena priznanja na glazbenim festivalima.

Autor je brojnih svojih glazbenih djela,koja čekaju svjetlo dana.Mladi pjevač osim samostalne karijere, studijski je prateći vokal nekim od glazbenika sa kojima surađuje,kako kaže to je iznimno veseli kada ode u studio, zatvori se u gluhu sobu i počne snimati.

Glazbu doživljava kao dar, jer pamti vrijeme kada nije bilo tako. Naime osim urođene nagluhosti s kojom se mladi pjevač borio do svoje osme godine, kroz djetinjstvo su mu dodatne probleme stvarali ADHD sindrom hiperaktivnosti te poremećaj koncentracije s kojima se i dan danas bori, što privatno, što u poslovnome smislu.

Glazbom se bavi od svojeg ranijeg djetinjstva sa nepunih 7 godina, krenuo je po zborovima glazbene škole, pa sve do crkvenih zborova u kojima je započeo svoj glazbeni put. Sa svojih 7 godina upisuje Osnovnu glazbenu školu odjel solo pjevanja koju je nažalost prekinuo nakon pet godina zbog borbe ADHD sindroma i koncentracije zbog kojih bi imao psihička i fizička uznemiravanja među svojim vršnjacima u osnovnoj školi, tako i privatnom životu.

"Želim dati do znanja da ADHD nije bolest, već je poremećaj s kojim moram živjeti. Bez obzira na svrstavanje po ladicama od nekih osoba, ja sam isto čovjek kao i svatko na ovome svijetu i mislim da i ja zaslužujem imati normalan život kao i svaki normalan čovjek. Kroz djetinjstvo sam prolazio kroz bullying, što u školi među vršnjacima, pa tako i u društvu, jer me nitko nije shvaćao. Dan danas znam imati neugodna iskustva što privatno,šta poslovno, bez obzira što sam eto stariji, zreliji, neke osobe su mi okrenule leđa kada sam se i najmanje nadao, samo zato šta sam eto drugačiji, ali očito ih dragi Bog nije htio u mojemu životu te mi odabrao divne ljude koje mogu na prste izbrojati, koji su uvijek tu kada mi treba razgovor, oslonac i podrška. Naravno, tu je i moja divna publika bez koje moja glazba i moj rad ne bi imali smisla", započinje Coolins.

"Sve me to nekako ojačalo, ohrabrilo, dalo mi samopouzdanja i hrabrosti da idem dalje, da se borim,da se borim za svoja prava u životu.Uvijek će se naći osoba koja će ti pokušati uništiti samopouzdanje, ali zato treba biti mudriji i hrabar. Jednostavno sam pred sobom vidio crnu rupu koja me samo vukla prema dolje. Ali kada je znalo doći do toga jednostavno sam se sjetio dragih ljudi koji su mi godinama podrška, prihvatili su me takvime kakav jesam i ne želim nikoga ražalostiti nekim svojim krivim potezima, pogotovo ne svoju obitelj."

Bez obzira na probleme koje je mladi pjevač imao i s kojima se i dan danas bori, uspješno gradi glazbenu karijeru. Brojni glazbene kolege za njega kažu da je životni borac, da kvalitetno stvara svoj glazbeni put te su mu velika podrška na njegovom glazbenom putu kao i njegova publika.

