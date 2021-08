Upravo to dogodilo se najtraženijem i najpoželjnijem hrvatskom harmonikašu Ivanu Marčecu, kad je prošlog vikenda, dan nakon što je proslavio 24. rođendan, s grupom Zlatnik nastupao u zagrebačkoj županiji na obiteljskim krstitkama.

Dvomjesečna djevojčica Zita primila je svoj prvi Sveti sakrament, a na svečanom ručku u krugu obitelji i prijatelja, gdje su okupljene zabavljali momci iz Zlatnika, slavljenici se posebno svidjela harmonika.

"Nitko to nije odmah, naravno, zaključio. Bila je nemirna, roditelji su isprobavali razne štoseve kako da je zabave, a ona je neprestano prstićima pokazivala prema meni. Umirila se tek kad su je, ne znajući više što pokušati, položili na moju harmoniku", smije se Ivan Marčec.

Instrument, koji se zbog zvukovnih boja i mogućnosti koristi u najrazličitijim stilovima - od zabavne do klasične glazbe, brzo je umirio djevojčicu i nasmijao te je tamo ostala tiha neko vrijeme, uz blisku pažnju roditelja koji su se nemalo iznenadili otkrivenoj glazbenoj sklonosti svoje prve djevojčice. Baš kao i ostali uzvanici i članovi grupe Zlatnik, koji su nedavno završili snimanje četvrtog autorskog singla "Slavonija ravna".

Petoricu mladića, uz spomenutog šefa benda Ivana Marčeca tu su i Matija Frdelja, David Ivanišević, Bruno Vuger i Mihael Bolešić, prije tri godine spojilo je prijateljstvo i ljubav prema glazbi. Za razliku od većine vršnjaka nisu se usmjerili ka svjetskim glazbenim trendovima jer u sebi osjećaju snažnu emociju prema izvornoj glazbenoj priči, njeguju tradicionalan zvuk i u tom smjeru stvaraju autorske pjesme.

"Do kraja ljeta objavit ćemo singl s videospotom i nastavljamo marljivo raditi dalje - stvarati glazbu i nastupati, koliko god nam to Stožer bude dopuštao, nadamo se da zabrana za uživanje u glazbi uživo više neće biti jer to je ono nešto što nas čini sretnima, a našu publiku ispunjenima", zaključuje šef sve popularnije grupe Zlatnik, koja je više puta obišla cijelu državu uveseljavajući ljudima razne važne životne trenutke.