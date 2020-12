Pjesme s Jessicina prvijenca radili su eminentni autori poput Ivana Dečaka, koji je napisao njezin prvi singl, zatim Srđan Sekulović Skansi, koji je autor naslovne pjesme albuma.

Popularna hrvatska glazbenica i kantautorica englesko-irskih korijena Jessica Atlić-McColgan objavljuje svoj album prvijenac - 'Dobar je osjećaj'. Uz album je objavljen i singl ''Ne trebaš mi ti'', koji je producirao iskusni Silvijo Pasarić koji je kao i na prethodno objavljenom singlu ''Gadna navika'' pjesmi dao zarazno svjež i moderan zvuk koji zvukovno i melodijski osvaja na prvu.

„Nekako se desilo da sam vrlo brzo u svojoj glazbenoj karijeri uspostavila jako dobar odnos s producentom Silviom Pasarićem tako da se njegova produkcija prožima kroz veći dio pjesama s albuma. On je, također, jedan od autora. Jednostavno je bilo tako lijepo stvarati glazbu, razmjenjivati ideje, nalaziti se na istoj frekvenciji... uz njega sam mnogo naučila.“ – izjavila je Jessica.

Na albumu se nalazi 10 pjesama, među kojima i popularni singlovi te suradnje s poznatim imenima. Pjesme s Jessicina prvijenca radili su eminentni autori poput Ivana Dečaka, koji je napisao njezin prvi singl, zatim Srđan Sekulović Skansi, koji je autor naslovne pjesme albuma s kojom je Jessica debitirala na CMC festivalu u Vodicama. Također treba spomenuti dvije vokalne suradnje s poznatim zagrebačkim reperom Matejom Dučkićem i poznatim youtuberom Lay Z-jem koje su bile nešto novo i posebno u Jessicinu stvaralaštvu. Još jedan vjeran suradnik s kojim Jessica ima već dobro uhodani odnos je producent Silvijo Pasarić koji, osim što je producirao novi singl ''Ne trebaš mi ti'', također uz Jessicu napisao i glazbu.

Evo što je Jessica rekla o novom singlu: ''Ne trebaš mi ti'' je moja prva pjesma koju sam napisala i skladala na hrvatskom jeziku. Sjećam se te davne 2018., kada je u meni prevladavala jaka emocija. Prepustila sam se svojim mislima, svojoj gitari i tako je nastala pjesma. Nekako je uvijek prisutan taj osjećaj ranjivosti koji te vodi u smjeru trenutka stvaranja pjesme, kada se sva ta emocija pretoči u melodiju i tekst. Ja bih rekla da je ranjivost inspiracija stvaralaštva. Sjećam se prvog Silvijevog komentara "pa sve ženske pjesme koje se trenutačno slušaju imaju predznak ljutnje, zar ne možeš ovo pretočiti u neki pozitivni vibe?". Ali, baš suprotno! Ovo JE ljubavna pjesma koja prikazuje snagu žene koja zna da želi ljubav i spremna je na sve uvjete, ali i ženu koja može i treba voljeti sebe prije svega i graditi svoj život na tim postulatima, makar to značilo da u život korača bez njega.“

Iako možda ljudi Jessicu promatraju samo kao pobjednicu prve sezone ''Zvijezda'', prošlo je dosta vremena od toga, a Jessica se primjetno glazbeno razvija i nalazi svoj put u glazbenom svijetu: „Gledajući kroz prizmu života i glazbe u nekom trenutku uvijek dođe do prijeloma i ono što izlazi je sasvim novo, iznenađujuće, drugačije od prethodnog. I to je u redu, tako treba biti. Jer, čovjek se u procesu odrastanja mijenja i prilagođava životnim okolnostima. Meni se život promijenio naglavačke prije 3-4 godine. I nastavlja se mijenjati. Sada sam došla do onog trenutka kada je trebalo zaokružiti ovaj ciklus stvaranja te smo moju dosadašnju glazbenu priču zapakirali u ovaj album.“

Ono što se može primijetiti u Jessicinu radu i sazrijevanju jest njezino razvijanje kao glazbenice, a svemu tome je sigurno veliku ulogu odigrao studij audio i glazbene produkcije u sklopu Griffith University-a koji Jessica pohađa u Dublinu. Kako i sama kaže, praktični dio nastave odvija se u Windmill Lane Recording Studios u kojima su svoje albume snimali U2, Lady Gaga, Ed Sheeran i mnoge druge glazbene zvijezde.

„Mogu reći da se po prvi put ne osjećam izgubljeno, da sam upravo tu gdje trebam biti. Imam jako dobre mentore od kojih upijam svo znanje koje dijele s nama studentima. Inspiracija dolazi sa svih strana, stvara se novi, drugačiji zvuk i nadam se jednog dana da ću dobiti priliku pokazati što sam naučila. Pokazati da i žene imaju što reći u produkcijskom svijetu glazbe, pored interpretacijskog i autorskog.“

Jessica se nakon izlaska albuma nada najboljem ishodu: „Prva autorska pjesma sa albuma uvela je u moj svijet poznatog zadarskog DJ-a, Luigija Kotlara. S njim sam radila i svoje autorske pjesme na engleskom jeziku, projekt pod nazivom Mixed Signals, koji je dio ovog albuma. U vrijeme izlaska tih pjesama glazbeni kritičari su ih ocijenili jako dobro te se nadam da će izlaskom albuma i ove pjesme dobiti svoje mjesto u eteru. Razumijem radijske urednike koji u ovakvim slučajevima ne znaju gdje svrstati pjesme, jesu li to domaće ili strane stvari. Ali, primjetila sam da se scena razvija i da hrvatski izvođači koji pjevaju na engleskom jeziku dobivaju svoje mjesto u eteru.“