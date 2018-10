Jean-Michel Bernard nagrađivani je francuski pijanist i skladatelj, za kojeg je sam Ray Charles rekao da je genij.

Jean-Michel Bernard klavir je počeo svirati već u dobi od dvije godine, a nakon diplome na pariškom Ecole Normale de Musique afirmirao je svoju karijeru u jazzu nastupajući i surađujući s poznatim umjetnicima kao što su Eddie Davis ili Ray Charles.



Karijera skladatelja počela mu je u animiranim filmovima, iz čega su slijedile suradnje s glazbenim legendama, oskarovcima Enniom Morriconeom i Lalom Schifrinom.



Suradnja s Oscarovcima

Često radi s redateljima i dobitnicima Oscara, kao što su Michel Gondry (The Science of Sleep, Be Kind Rewind...) i Martin Scorsese (Hugo). Kao jedan od najboljih i najcjenjenijih pijanista uopće, nastupa širom svijeta, a vrhunskim je koncertom zatvorio i prošlogodišnje izdanje International Sound & Film Music Festivala u Puli.



Ove godine, Hrvatska će ga imati prilike slušati i gledati, 20. studenog, kada će Jean-Michel Bernard nastupiti u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, u sklopu programa Hollywood Film Music.



Čast da nastupe uz ovo veliko svjetsko ime, imat će Nina Kraljić i Kimiko Ono, a izvest će najpoznatije i najbolje glazbene teme iz filmova kao što su Forrest Gump, Schindlerova lista, Jurassic Park, Mission Impossible, E.T. i mnogi drugi, ali i neke virtuoznije iz suradnje s Rayom Charlesom i Lalom Schifrinom.