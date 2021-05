U sklopu sezone Jazz.hr-a 12. lipnja nastupit će Ivan Kapec 5tet. Dan kasnije nastupit će Davor Križić Experiment. Lipanjske koncerte sezone Jazz.hr-a zatvorit će 14. 6. Biréli Lagréne u gostima kod Mate Matišića

Nakon sjajnih koncerata održanih u sklopu festivala Jazz.hr/proljeće MBZ Open Air u svibnju, Jazz.hr najavljuje tri nova koncerta u ciklusu u kojem slavi svoj 30. rođendan. Svi koncerti održat će se na terasi kluba Boogaloo, s početkom u 20:30 sati. Već 12. lipnja nastupit će Ivan Kapec 5tet. Dan kasnije nastupit će Davor Križić Experiment. Lipanjske koncerte sezone Jazz.hr-a zatvorit će 14. 6. Biréli Lagréne u gostima kod Mate Matišića, koji je organiziran u suradnji sa Zagreb Guitar Festivalom.

Suradnik mnogih važnih hrvatskih jazz glazbenika, zagrebački jazz gitarist i skladatelj Ivan Kapec poznat je po inovativnim glazbenim zamislima i pokretanju novih projekata na našoj sceni. Prošle je godine okupio svoje stalne suradnike pod posebnom misijom da snime album “Crta” kojem prethode Kapecovi solo albumi: “Lancun” (2001), “Bava” (2003), “Time Traveling” (2014) i Razor” (2017). Na koncertu u sklopu Jazz.hr-a kvintet će svirati uglavnom skladbe napisane upravo za ovaj sastav i za album “Crta” koji je izvrsno prihvaćen i od publike i od kritike. Pojam “Crta” aludira na prostor-granicu. U doba sveopćeg prožimanja glazbenih žanrova i u doba visoke tehnologije koja se koristi u kreiranju suvremene improvizirane glazbe došlo je do svojevrsnog rušenja konstitutivnih granica (crte) između glazbenih idioma i shodno tome njihovom nestajanju. Formiranje nekih “crta” otkriva distopijsku čežnju za jednostavnošću melodije, poštivanje prirodne dinamike akustičnih pojava i elementarnu komunikaciju sa slušateljima.

Ovogodišnji dobitnik nagrade “Miroslav Sedak Benčić” Hrvatskog društva skladatelja za skladateljski rad na području jazza, Davor Križić se kao skladatelj afirmirao sredinom 1990-ih pišući za Boilers Quartet kojeg je član od osnutka. Upravo je hardbop pristup tog sastava odredio veći dio njegovog autorskog stvaralaštva. Na tom su tragu posebice njegova rana djela od kojih su mnoga dokumentirana na albumima Boilersa, Boilers All Starsa i Boilers Big Banda. Neke od njih stekle su kultni status i snimio ih je više puta u raznim obradama. No, uvijek ih donosi na nov način, transformira ih, usavršava, prilagođava glazbenicima s kojima svira u tom trenutku, između ostalih i Jazz orkestru HRT-a kojeg je stalni član. Sklada i za svoj sastav Davor Križić Experiment s kojim je za istoimeni CD. U svim tim skladbama osjeća se da je savladao sve tajne jazza, da je proučio tradiciju afroameričke glazbe: od bluesa, New Orleans jazza, spirituala i gospela, preko swinga, latina, bebopa i free jazza do novih dostignuća. Radi se o uzbudljivim i poticajnim djelima koja izvođače mame na spontanu, neposrednu komunikaciju, stvaranje glazbe trenutka koja omogućuje nepredviđene situacije.

Dobitnik mnogobrojnih priznanja i nagrada, Biréli Lagréne je rođen u romskoj zajednici u Francuskoj. Osim što je prozvan čarobnjakom gitare, često svira i bas gitaru. Poznat po inventivnom sviranju gitare, često uspoređivan s Djangom Reinhardtom, već je u svojim ranim tinejdžerskim godinama intenzivno svirao na koncertima i festivalima širom Europe. Surađivao je s uglednim jazz umjetnicima poput Bennyja Cartera, Bennyja Goodmana, Stéphanea Grappellija, Jaca Pastoriusa, Gila Evansa, Stanleya Clarkea i Niels-Henninga Orsteda Pedersena. Zbog virtuozne tehnike istaknuo se svirajući gypsy swing, ali i bebop, rock i brazilsku glazbu, ili je pak spajao te stilove u vlastiti glazbeni izraz. Krajem 1980-ih udaljio se od svog ranog Reinhardt stila i u potpunosti prihvatio jazz-rock i druge stilove nastale na elektronički potpomognutoj fuziji. No uvijek se iznova vraćao gypsy swingu. Veliku popularnost stekao je kao član Super Guitar Trija u kojem je svirao s kultnim gitaristima Larryjem Coryellom i Al Di Meolom. Koncert je organiziran u suradnji sa Zagreb Guitar Festivalom.

Ulaznice za koncerte Ivan Kapec 5teta i Davor Križić Experimenta možete nabaviti u sustavu Entrio, dok ulaznice za koncert Biréli Lagréne u gostima kod Mate Matišića možete nabaviti u sustavu Eventim.

Glavna misao vodilja Jazz.hr-a je omogućiti domaćoj publici dolazak na koncerte najkvalitetnijih jazz glazbenika, educirati mlade glazbenike kroz koncerte, radionice i direktnu suradnju sa svjetskim zvijezdama, kao i dogovoriti međunarodne suradnje, na način da hrvatskim jazzistima otvore vrata za nastupe na stranim pozornicama.