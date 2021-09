Jasmin Stavros predstavlja svoju novu pjesmu i spot "Da vrati se sve na staro“.

Jedan od veterana domaće zabavne gazbe, Jasmin Stavros, još je jednom pokazao da ima neslomljivi duh i da ga ništa ne može spriječiti da snima pjesme koje vole sve generacije. Nedavno je slomio nogu, no ni to ga nije spriječilo da snimi spot za pjesmu koja ima duboko značenje.

Pjesma "Da vrati se sve na staro“, nastala je kao izraz vapaja punog čežnje i želje za povratkom na staro normalno koje znamo i u kojem smo do nedavno živjeli.

"Svi želimo život bez restrikcija, bez zabrana i svega onoga na što smo navikli. Vjerujem da će se pjesma svidjeti publici i to ne govorim zato jer ju ja pjevam, nego zato što sam na sceni gotovo pola stoljeće i znam što publika voli. Ovo je iskrena pjesma koja dolazi iz srca, a stihovi govore o onome što svi osjećamo otkako nas je pokosila pandemija. Pjesma kaže: ‚Da vrati se sve na stro, to bi bilo ono pravo‘ – i to je ono što svi želimo. Iz nas, kao poznatog druželjubivog naroda, jednostavno se prolama krik, kojeg sam konkretno i sveobuhvatno prenio kroz osam jednostavnih stihova u svom prepoznatljivom i originalnom izričaju", rekao je Jasmin Stavros.

Glazbu i stihove za pjesmu "Da vrati se sve na staro“ potpisuju Marija Badovinac i Zvonimir Dropuljić, a za aranžman je bio zadužen Mirko Šenkovski Geronimo. Režija i video produkcija spota nastala je u suradnji s D.L.M. studijom. Izvršni producent projekta je Ljubo Šeperić – Luppo.