Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, ove nedjelje na sajmu antikviteta na Britanskom trgu građani mogu dati doprinos kampanji "Punjač za seniore".

Tradicionalni sajam antikviteta na Britanskom trgu, popularno zvan i Mali plac, ovu će nedjelju dobiti drugačiju notu. U povodu Međunarodnog dana starijih osoba, posjetitelji će na posebnom štandu imati prilike sudjelovati u akciji za podizanje kvalitete života starijih osoba. U zamjenu za donaciju u fond Superseniori moći ćete odabrati vintage predmete i antikvitete koje su pripremili korisnici Senior centra Zaklade Zajednički put.

Sredstva fonda namijenjena su udrugama koje svojim aktivnostima poboljšavaju uključenost starijih osoba u društvo. Dio je to nacionalne kampanje "Punjač za seniore" predstavljene početkom tjedna s popularnim glumcem Jankom Popović Volarić u glavnoj ulozi.

Štand će biti otvoren od 9 do 14 sati, a osim što će možda obogatiti svoju kolekciju antikviteta, posjetitelji će se moći informirati o kampanji i programu Superseniori općenito, a pridružit će im se i Janko Popović Volarić kao zaštitno lice kampanje te drugi ambasadori kampanje.

Kampanja "Punjač za seniore" dio je programa Superseniori, kojem je cilj prikupiti sredstva za podizanje kvalitete života starijih osoba te njihovo uključivanje u zajednicu. Kampanju drugu godinu zaredom provodi Zaklada Zajednički put u suradnji sa Zakladom Slagalica, a sudjelovati mogu svi građani, doniranjem putem platforme www.doniraj.org i to do 25. listopada 2017.



Podržite svojim dolaskom ovaj hvalevrijedan projekt, iskoristite sunčani dan i navratite u nedjelju do Britanskog trga. Sve o kampanji saznajte na https://www.doniraj.org/punjac-za-seniore-7/ te na službenoj stranici projekta www.superseniori.hr.