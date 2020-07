Svakom novom pjesmom Ivana broji obožavatelja više, a nekoliko tisuća njezinih vjernih pratitelja rado su viđeni gosti na svim Ivaninim koncertima, koji su čak nekoliko dana unaprijed rasprodani.

Prije sedam godina objavila je svoj prvi samostalni album 'Crno vino, crne oči' te zasluženo dobila priznanje struke, ali i publike zbog koje je upravo taj album proglašen tada najprodavanijim albumom. Sada je Ivana Kovač ponovila povijest te svoj drugi album 'Srećo i tugo' dovela također do najprodavanijeg albuma.

To ni ne čudi kada znamo da se ipak radi o izvođačici koja je svojim pjesmama rado viđen gost na svim feštama te da njene pjesme osvajaju radio postaje kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji.



I dok uvijek samozatajna Ivana krije sve svoje uspjehe jer ne želi biti nametljiva, već samo osvajati novim pjesmama, pustit ćemo je da nas još jednom osvoji novom pjesmom.

Brigu za spot, kao i skoro uvijek do sada, prepustila je svom prijatelju, redatelju i snimatelju Željku Petrešu.

- Novi singl 'Neće zlato na mene' najava je mog trećeg albuma. Autori pjesme su Fedor Boić i Nenad Ninčević s kojima mi je ovo četvrta suradnja. Kao autori su mi odlični, jer je Ninčević broj 1 što se tiče tekstova, a Fedorova glazba me nekako podsjeća na zvuk 80-ih koji volim. Imala sam sreću surađivati s jakim autorima, poput Dražena Zečića čije pjesme obožavam, Pere Kozomare, Dušana Šarca, Denisa Dumančića, ima ih puno. Kad me pjesma takne u srce, onda znam da je to. Birati srcem mi se čini jedino ispravno - rekla je Ivana.