Tisuće prodanih albuma, rasprodani koncerti i brojna priznanja, tek su jedan mali dio dosadašnjeg uspjeha Ivana Zaka.

Svima dobro poznato i priznato ime na našoj estradi Ivan Zak, ima novih "Milion" razloga za zadovoljstvo.

Upravo je "Milion" naslov Ivanove nove pjesme i video spota, koji će zasigurno oduševiti sve obožavatelje. Navikli na vrhunsku produkciju, kada su u pitanju pjesme i spotovi, ovoga puta otišao je korak dalje. Po prvi puta njegove stvari izlaze pod vlastitom etiketom IZ Produkcija i IZ Videos.

Da je ovo pjesma drugačija od svega što je do sada radio, uvjeriti ćete se slušanjem prvih taktova.

"Tražim uvijek nešto novo u studiju. Naročito u današnje vrijeme kad se glazba mijenja kao i sve drugo. Tražim nove beatove i melodiju i upravo je tako nastao "Milion". Nadam se da će vam se svidjeti, kao što je oduševila i mene, dok sam je stvarao'', istaknuo je ovom prigodom Zak.

Kao i svaki puta do sada kada su u pitanju video izdanja, publika je imala prilike vidjeti ono najbolje od Ivana i njegove vrijedne ekipe. To najbolje ni ovoga puta nije izostalo, pa se za potrebe snimanja "Miliona", potegnulo do Zadra, Paga i Brača.