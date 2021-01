Za sve one koji nisu znali, upravo je 2012. godine Oliver Dragojević u suradnji s Ivanom Rapićem Innom snimio pjesmu ''Ti si sve''.

Pjesma ''Ti si sve'' koja se krije u ladici još od davne 2012. godine napokon je nedavno ugledala svjetlo dana, a sad je dobila i videospot pod režiserskom palicom mladog i talentiranog Andrije Jurčevića. Za sve one koji nisu znali, upravo je 2012. godine Oliver Dragojević u suradnji s Ivanom Rapićem Innom snimio pjesmu ''Ti si sve''. Riječ je o pjesmi čiji je autor Ivan Rapić Inno. Na Ivanovo veliko iznenađenje veliki Oliver pristao je na suradnju i odlučio snimiti pjesmu. Za Rapića je, kako kaže, to bilo najveće priznanje na svijetu.

„Što se tiče ove pjesme zapavo neznam gdje bih počeo . Pjesma je nastala 2012 tj. jako davno. Za mene ova pjesma znači sve jer onda sam tek bio na početku i nije bilo lako. Veliki, najveći Oliver pristao je sa mnom snimiti moju pjesmu. Za mene je to bio Porin svih Porina. Najveće priznanje na svijetu. Znao sam da ipak moj rad i trud nije nešto bezveze.“

„Pjesma je bila gotova i ja sam mislio to je to, nema dalje. Bila je to greška, jer ta je pjesma zaslužila da dam sve od sebe. Bez izdavača u tom trenutku pjesma je zapravo ostala u mraku tj. nije zaživjela niti je imala priliku zaživjeti na radio postajama što mi je iznimno krivo jer znam da pjesma zaslužuje mnogo više. Zahvaljujem Dallas Recordsu što je prepoznao moj rad dao mi priliku da pokažem svoje pjesme javnosti.“ - izjavio je Inno.