Prošla je godina dana otkako je Irena Žilić objavila album ''Haze'', a ove godine publika će je imati prilike poslušati na Zagreb Beer Festu te INmusic festivalu u Zagrebu

Irena Žilić jedna je od naših najcjenjenijih kantautorica. Prošle godine je objavila hvaljeni album ''Haze“, a kritičari i publika puni su riječi hvale o ovoj sjajnoj pjevačici. Koncertno je jako aktivna, a publika će je imati ove godine priliku poslušati na skorašnjem Zagreb Beer Festu te INmusic festivalu u Zagrebu. Dosad je surađivala s brojnim kolegama, nastupala je i van Hrvatske, a sve detalje o karijeri i planovima otkrila nam je sama Irena u intervjuu.

Album si objavila prije godinu dana. Što se od onda sve promijenilo i kako sada gledaš na cijelu tu

priču? Postoji li nešto što bi promijenila?

Iskreno ne bih mijenjala ništa, jer smatram da kad završiš album onda je on uistinu gotov i tako gledam na sve projekte koji su privedeni kraju. Nema smisla razmišljati o promjenama koje nije moguće provesti, za to postoje budući projekti na kojima imaš ponovo priliku primijeniti sve naučeno. Od izdavanja albuma sam bila fokusirana na koncerte i snimila dvije pjesme kao featuring glazbenik, sa Side Projectom i The Strangeom. To su bili jedni od ljepših događaja prošle godine, pogotovo zato što se tu radi o kompletno različitim glazbenim žanrovima i pristupu produkciji te snimanju. Također, dogodila se i nominacija za Porina u kategoriji najboljeg albuma alternativne/ klupske glazbe što je bilo ugodno iznenađenje.

Što misliš o trenutačnoj kantautorskoj sceni u Hrvatskoj? Ima li prostora za mlade nade glazbe?

Mislim da uvijek postoji mjesta za kreativne pojedince i vjerujem da kvalitetnih projekata nikad nije dosta. Možda i najzdravija/inspirativnija sredina za stvaranje je ona u kojoj si okružen drugim ljudima koji stvaraju i koji te kvalitetom svog rada potiču da konstantno radiš i produciraš.

Koji ti je najdraži trenutak u karijeri i zašto?

Bilo ih je više, ali jako volim onaj trenutak kad završim album i shvatim da sam zadovoljna sa svime što sam napravila. Rekla bih da je to uz dobar koncert poprilično lijep i nagrađujuć osjećaj.

Kakvi su ti planovi za ovu godinu, gdje te sve publika može poslušati uživo?

20.05. nastupamo na Beerfestu u Zagrebu, potom slijedi nastup u Splitu na Fibra festivalu, zatim na INmusicu, Poezika festivalu u Novom Sadu i Šakan festival u Brelima.

Planiraš li objavljivati još singlova s novog albuma? Jesi li već krenula raditi na novim pjesmama?

U planu je izlazak još jednog remixa s posljednjeg albuma, a radi se o remixu pjesme ''Omega''; Side Projecta. Na novim materijalima radim, ali još su u početnoj fazi tako da mi je teško govoriti puno o tome. U planu mi je svakako za novi album što samostalnije raditi - koliko god mi moje trenutno poznavanje glazbe dopušta. Ovaj put ne bih htjela samo napraviti tekst i glazbu, već dati fokus na aranžiranje i "pretprodukciju" albuma. Imam potrebu sa svakim novim albumom napraviti neki pomak i isprobati nešto drugačije, a nadam se da će se na novim materijalima to odnositi upravo na razvijanju vještina upravo u tom smjeru.

S kim najviše surađuješ dok snimaš nove pjesme?

Do sada je oba albuma producirao i snimao Mark Mrakovčić, tako da je on za oba albuma bio vrlo bitan u studijskom dijelu oblikovanja albuma. Naravno, uvijek prije objavljivanja snimke prođu kroz ruke ljudi čije mišljenje jako cijenim ili smatram potrebnim u tom trenutku.

S kim ti je san dijeliti pozornicu i misliš ti da je to ostvarivo?

To je poprilično velika kategorija i za veliku većinu njih nisam sigurna koliko bih od treme uopće uspjela funkcionirati tijekom nastupa. ali na primjer evo: Bon Iver, Sharon Van Etten, Lianne la Havas, Beach House, The Staves...

Koliko je teško danas opstati na sceni kao glazbenik?

Nije problem opstati u smislu bavljenja glazbom, stvaranja nečega što ti je bitno, no zahtjevniji dio procesa odnosi se često na potrebu za multitaskingom, pogotovo ako ste self-released glazbenik. Iziskuje puno vremena i fokusiranja na stvari koje nisu usko vezane uz glazbu. S druge strane, nikad u povijesti glazbe nije bilo lakše doprijeti do potencijalne publike, tako da ne znam koliko je uopće moguće uspoređivati bavljenje glazbom nekad i danas i komentirati težinu opstajanja kao glazbenik u ovom trenutku.