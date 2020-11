Ako tražite način da transformirate realnost potrebno vam je “Čudo”. Poslušajte najnoviji hit Indire Forze i probajte ne zaplesati.

Zna se da glazba pozitivno utječe na raspoloženje, a nova pjesma "Čudo" sigurno je prava terapija. Glazbu i stihove potpisuje dream team Branimir Mihaljević i Indira Levak, koji kreativno ne posustaju.

Marljivo rade na novom albumu koji bi uskoro trebao biti gotov. Ova pjesma nastala je tijekom ljeta, ali čekala je pravi trenutak da osvoji eter cijele regije. Zarazan ritam, vrhunska produkcija i pamtljiv refren dobitna su kombinacija.

“S ovog su me snimanja jedva potjerali kući! Prije sam znala u bradu prigovarati što sto puta ponavljamo scene. Ovaj put ja sam tražila još plesa, još osmijeha...plesači i ekipa iz spota bili su fantastično društvo! Imali smo i nesporazum s tekstom pjesme što me nasmijalo do suza. Zato svima želim poručiti, da ne bi bilo zabune –‘DJ daj mi taj groove’, a ne daj mi taj kruh!", ispričala nam je nasmijana Indira koja je ovaj period bez nastupa iskoristila i za kreiranje i dizajniranje namještaja što je njezina druga ljubav.





Snažne vizualne slike sastavni su dio Indirinog novog video spota u režiji Sandre Mihaljević koja je dočarala intimniji pogled na party koji se odvija na krovu jedne zagrebačke zgrade. Za Indirin besprijekoran izgled u spotu bio je zadužen njezin glam tim Vikler i ruž, a napravila je i stilski iskorak u ovom modernom video spotu. Mnogi su na njezinom Instagramu komentirali da izgleda senzacionalno i da je pjesma pun pogodak, pravi lijek protiv uspavanog kraja ove godine!