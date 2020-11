Glazbenik Igor Aničić nastavlja svoj projekt "Songs for the World" sa pjesmom na portuglaskom jeziku naziva "Vamos ser feliz" (Budimo sretni).

Nakon uspješne premijere prve pjesme "We Got to Stay Together", koja je vrlo dobro prihvaćena diljem svijetu i drugog singla "Positivo" na španjolskom jeziku, glazbenik Igor Aničić nastavlja svoj projekt "Songs for the World" sa pjesmom na portuglaskom jeziku naziva "Vamos ser feliz" (Budimo sretni).



"Pjesme za svijet" su pjesme na 6 različitih jezika sa porukom zajedništva za sve ljude. Cilj cijelog projekta je proširiti puno pozitivne energije u ovim teškim i neizvjesnim vremenima, te potaknuti ljude da više poštuju jedni druge i prirodu, i da zajedničkim snagama izađemo iz krize i učinimo svijet boljim.



"Pjesma "Vamos ser feliz" je samba pjesma sa raznim brazilskim ritmovima. Instrumentalno je pjesma na vrhunskom nivou, s obzirom da su svirali Brane Gazdik, Olja Dešić, Pešut i dr. a nadam se da i moj vokal nije loš. Poruka u pjesmi je da ostanemo svi pozitivni, da ne dozvolimo da nas odvede u krivom smjeru i da svi zajedno budemo jači nego ikad i napravimo pozitivne stvari za svijet. Također cijenimo prirodu, cijeli svijet, imajmo vjere, pomažimo jedni drugima, ne želimo nikome zlo, plovimo zajedno i budimo jaki, budimo sretni itd... Ritam lagano nosi kroz cijelu pjesmu, a refreni podignu pjesmu u jednom veselom samba ritmu koji podsjeća na neka ljepša vremena i plažu Copacabana" rekao je Igor Aničić.





"Znamo da dosta njih od naše publike u Hrvatskoj neće razumijeti riječi, ali ritam i glazbu hoće. Glazba je univerzalna. Nadamo se i nekoj premijeri i promociji u Brazilu. Pjesme su namijenjene svaka za svoje tržište, a glavni jezik će biti engleski tako da što veći broj ljudi shvati pjesme i poruku", dodao je Igor.