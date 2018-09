Nakon sedam uspješnih godina na plaži Zrće gdje su u Hrvatsku doveli neka od najvećih glazbenih imena današnjice poput Wiz Khalifu, Chris Brown i Sean Paula organizatori Fresh Island festivala ovu zimu će svom portfoliu dodati još jedan festival.

Fresh Mountain festival nastao je u suradnji sa turističkim liderom za mlade Collegium putovanja, a svoje premijerno izdanje ugledat će na francuskim Alpama, mjestu i skijaškom raju Les Orres između 09.-13.09. 2019. godine. Prije sedam godina nezamislivo je bilo plesati na plaži Zrće u hip hop ritmu, a destinacija je u pravilu bila rezervirana za elektronsku glazbu. Dolaskom Fresh Island Festivala 2012 godine na plažu Zrće rodio se je prvi internacionlni r’n’b i hip-hop festival u Hrvatskoj koji je samo sedam godina kasnije stekao svjetsku slavu, dobio brojna priznanja medija I struke te ono najbitnije u Hrvatsku doveo 10 000 stranih gostiju.

Fresh Island Festival je u Hrvatsku doveo po prvi put neka najveća glazbena imena današnjice poput Sean Paula, Chris Browna, Wiz Khalifu, Asap Rockyija, Iggy Azaleu , Nasa I mnoge druge te postavio Hrvatsku na svjetsku ljestvicu nezaobilaznih ljetnih destinacija. Nakon sedam uspješnih godina na plaži Zrće, Fresh Island organizatori spremni na nove festivalske avanture te širenja branda na svjetsko tržište najavljuju svoj novi festival. Fresh Mountain je zimski festival nastao u suradnji sa turističkim liderom za mlade Collegium Putovanja koji će svoje premijerno izdanje ugledati u 09.-16. Ožujka 2019 godine na francuskim Alpama, u skijaškom resort Les Orres.

Mlađi brat Fresh Island Festivala najavljuje uzbudljivo snježno putovanje rezervirano za sve ljubitelje hip-hop-a, skijanja I boardanja, avanture I putovanja. Organizatori u svojoj prvoj godini očekuju do dvije tisuće posjetitelja kojima će osim dnevnih I noćnih nastupa velikih glazbenih imena ponuditii i bogati sportski I zabavni sadržaj tijekom tjedan dana trajanja festivala. Early Bird tjedni aranžman paketi koji će uključivati “festivalsku kartu I smještaj za sedam dana” iznosit će samo 199 eura. Za veće grupe ta će cijena biti još prihvatljivija. Prvi nastupi izvođača te festivalski program biti će najavljen početkom listopada.

Kako je broj ljudi za prvo izdanje Fresh Mountain izuzetno ograničen, organizatori su pokrenuli registracijsku kampanju gdje prijavom dobijaš priliku prvi saznati najave nastupa te pristup ograničenom Early Bird paketu, popustima I pogodnostima. Prijaviti, tj. registrirati se možete na www.fresh-mountain.com stranici Festivala, a organizatori pozivaju da to odmah napravite kako bi mogli nesmetano dočekati prve velike festivalske novosti.

All the way Up! Vidimo se na Alpama!