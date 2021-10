Hojsak & Novosel nastupit će u ponedjeljak, 18. listopada na Glazbenoj tribini u Osijeku, a uoči koncerta komentirali su što publika može očekivati.

"Traditional Songbook" novi je studijski album proslavljenog hrvatskog dua Hojsak & Novosel na kojem se nalazi deset skladbi, a ovi sjajni glazbenici za nekoliko dana će nastupiti na Glazbenoj tribini u Osijeku.

"Veselimo se nastupu u sklopu Glazbene tribine. Ovih dana izašao je naš četvrti po redu studijski album Traditional Songbook i fokus nastupa biti će upravo taj repertoar i taj album. S obzirom na to da su sve pjesme s tog albuma tradicionalne publika će dobiti jasan uvid u to kako mi čitamo tu tradiciju i na koji ju način aranžiramo i obrađujemo. Osim toga uvrstit ćemo u repertoar neke naše originalne skladbe inspirirane tradicijskom glazbom, ali i neke druge koje s tradicijskom glazbom možda i nemaju toliko dodirnih točaka. S obzirom na to kako smo mi prvenstveno improvizatori, teško je najaviti što nas točno očekuje, ali publika može računati na ono po čemu smo postali prepoznatljivi svih ovih godina, a to su virtuozne dionice, energičnost i beskompromisnost u svirci", rekli su za DNEVNIK.hr ovi sjajni glazbenici.

Hojsak & Novosel započinju svoj put 2016. predstavljajući se kao Bow vs. Plectrum (gudalo protiv trzalice). Neobičnim instrumentarijem i originalnim autorskim pristupom vrlo su brzo ostvarili trag na hrvatskoj, ali i svjetskoj sceni. "Traditional Songbook" njihov je novi studijski album koji otvara skladba "Grličica grkovala", napjev iz Pokuplja, nakon koje slijedi pjesma "Ribara starog kći" na kojoj su ugostili frontmena Opće Opasnsoti, Peru Galića. Među deset skladbi na novom albumu i tri su nove, dva kratka uvoda: "Tambura Interlude" i "Bass Interlude" te "Hojsak Linđo". Neno Belan gostuje u obradi pjesme "Na te mislim", a klapa Cesarice u "Oj, Savice". Pjesme s novog albuma predstavit će i na koncertu u Osijeku.

Glazbena tribina u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja i Cantusa održava se od 1963. godine, a ove će se godine po prvi put održati u Osijeku! Od 18. do 20. listopada ovaj slavonski grad bit će domaćin 58. po redu festivala koji promiče suvremenu glazbu, a posebice stvaralaštvo hrvatskih autora.

Glazbena tribina mjesto je rezervirano za skladatelje, muzikologe, glazbene teoretičare, ansamble, soliste i orkestre; to je mjesto praizvedbi i izvedbi, diskusija i polemika, ali prije svega mjesto gdje se hrvatski umjetnici povezuju i gdje se predstavlja scena suvremene glazbe.

Tribina će se održati na nekoliko lokacija – Kulturnom centru Osijek, Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Arheološkom muzeju, te osječkoj Barutani, gdje nastupaju Hojsak & Novosel u ponedjeljak 18. listopada s početkom u 22:30 sati.

Kompletni program nadolazeće Glazbene tribine pogledajte OVDJE.