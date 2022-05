Nakon tjedana intenzivnog najavljivanja te otkrivanja pojedinih detalja, Hiljson Mandela, član utjecajnog trap kolektiva KUKU te jedan od pionira ovog žanra u Hrvatskoj, objavio je iščekivani prvi solo album "Mandela Effect" - moćnu trap kolekciju od dvanaest pjesama s jakim popisom gostiju, kojeg čine Rasta, z++, Palac i Grše.

Zahvaljujući upravo publici i njenom velikom interesu za ovim albumom, “Mandela Effect” je kroz 24 sata od objave postao najslušaniji album u Hrvatskoj na Deezeru (i jedini domaći album u Top 15 Most Streamed Albums charta), a na istoj su platformi sve pjesme su ušle u Deezer Top 100 Chart - dnevnu top-listu najslušanijih pjesama. Također, Hiljson Mandela je i jedini hrvatski izvođač koji se s čak tri pjesme nalazi na YouTube Trending listi u kategoriji “Glazba”.

Album "Mandela Effect" rezultat je intenzivnog rada u posljednje tri godine te deseterostruko više demo pjesama, od kojih je, kako otkriva, na kraju odustao te zatim u šest mjeseci stvorio ovo izdanje: "Krenuo sam od nule i satkao dušu novog, po mojem skromnom mišljenju, izuzetno kvalitetnog albuma. Drago mi je da smo kroz labirinte svijesti uspjeli iskristalizirati obrise ovog izdanja, kojeg su gosti i suradnici upotpunili, a producent cijelog albuma Mihovil Šoštarić “Lockroom” utjelovio" otkriva Hiljson.

Suradnje s vodećim regionalnim glazbenim imenima oduševile su fanove.

Prva pjesma nastala za album je "Još ovu noć", u kojoj je gost z++ te se upravo ona nametnula i kao prvi singl albuma: "Već duže vrijeme htio sam raditi s njim, dijelimo iste stavove kada je u pitanju kvaliteta glazbe i zato mi je drago da smo uspjeli ostvariti ovu suradnju" pojašnjava. Singl je popraćen i videospotom, premijerno predstavljenim na Hiljsonovom YouTube kanalu, a za koji su zaslužni redatelji Luka Matković i Ana Cindrić te vizualni umjetnici Danilo Šteher (vizualni efekti) i blck.xcvi (tipografija i dizajn).

Uz z++, Hiljsonu su se na albumu pridružila još nekolicina glazbenih imena čiji rad iznimno cijeni. Već na prvi pogled popisa pjesama svakako se ističe suradnja s Rastom, regionalnom glazbenom zvijezdom, u pjesmi "McLaren". Svoj doprinos albumu dali su i sve zamjećeniji reperi nove generacije i miljenici publike - Grše, koji je svojim prošlogodišnjim albumom pomeo streaming servise te Palac, koji je sa svega dvije pjesme postao jedno od omiljenih underground imena.

S ukupno dvanaest pjesama, album započinje snažnim trap bangerima, a zatim postepeno prelazi u mirniji ritam te donosi pjesme intimnije atmosfere, među kojima Hiljson posebno ističe upravo one koje zatvaraju izdanje. Riječ je o "Sam u mraku" i "Vrag na violini", pjesmama u kojima progovora o mentalnom zdravlju i vlastitom suočavanju s depresijom, sa željom da ta tema bude što manje stigmatizirana te da mlađe generacije prepoznaju kako nisu usamljene u tome i potraže pomoć svojih najbližih, kao i stručnu pomoć.

Također, ni popularni YouTube Trending chart nije ostao bez Hiljsona Mandele - čak tri pjesme se na toj platformi trenutno nalaze u Top 30 YouTube Trending liste u kategoriji “Music”, a Hiljson Mandela je jedini hrvatski izvođač s tolikim brojem pjesama u ovom chartu.

Oda trapu, žanru koji ga je spasio

Uz prepoznatljivi beskompromisni izričaj Hiljsona Mandele, album ističe i njegova snažna produkcija. Za to je zaslužan producent Mihovil Šoštarić “Lockroom”, koji se prethodno istaknuo u produkciji Gršinih hitova "Highlife" i "Mamba", gdje su oba singla dosegnula istaknuti Billboard Croatia Songs chart. Suradnja s njim za Hiljsona je predstavila logičan odabir te inspirativan korak: "Lockroom je donio neka nova rješenja i s njim se sve posložilo, a ja sam se nakon mjeseci frustracija konačno dobro osjećao oko svega" ističe Hiljson.

Da 'trap nije umro' jasno poručuje pjesma koja otvara "Mandela Effect" i naglašava snagu koji ovaj žanr ima ne samo u svijetu već i u Hrvatskoj. Kao jedan od onih koji je dio ovog pravca od samih početaka, Hiljson Mandela ovim je albumom htio odati i počast žanru koji mu je obilježio život. "Nekada sam mislio da moj album prvijenac nikada neće ni ugledati svjetlo dana, pa sam počeo vjerovati u taj “Mandela Effect” kao u neki ispričani mit - o nekoj boljoj, pravoj i do sada ne postojećoj glazbi, svojevrsnoj odi trap-u, glazbenom pravcu koji me spasio i doveo od spavanja u prašnjavoj garaži do stranih i domaćih top ljestvica" zaključuje.

