Heidi Kruljac ima svega 17 godina i učenica je klasične srednje škole, te glazbene škole Vatroslava Lisinskoga. S jedne strane prirodna, otvorena i pristupačna karaktera s druge strane ozbiljnog i moćnog glasa, Heidi kruljac se u potpunosti poistovjetila s pjesmom.

Već se dugo bavi pjevanjem i namjerava se baviti glazbom cijeli život.

''Glazba je za mene detoks od svih problema i realnosti, to je dio mene i uvijek će biti. Ova pjesma se može protumačiti na više načina, što me momentalno privuklo njoj i to je njena glavna čar. Svatko se može poistovjetiti'', izjavila je Heidi.

Zanimljiva je priča kako je pjesma uopće nastala.

''Tekst sam napisala u periodu u kojem sam izgubila dvije bitne osobe u životu, svaku na drugačiji način i pjesma je bila jedan od načina kako da izbacim tugu, ali i da ostavim neki podsjetnik sama sebi na to kako je bilo teško u tim trenucima, kada će iz toga izaći snaga. A uvijek izađe, Uvijek izađeš jači, samo to ne možeš odmah vidjeti niti odmah postati'', izjavila je autorica teksta Jelena Đukanović, koja se ujedno i bavi plesom od kud je I došlo do ideje plesnog spota.

Jednog sasvim običnog dana u prosincu 2018. Heidi i Jelena su se našle na kavi u starom bircu u Vlaškoj koji u podrumu ima klavir i tako je nastala pjesma i njena osnovna melodija. Autori glazbe su sama Heidi i Vladimir Vujasinović, talentirani glazbeni producent i tatto majstor koji trenutno živi u Londonu. Jelena ga je kontaktirala, pustila mu demo snimku i on je s oduševljenjem pristao raditi na pjesmi.

Bilo je jako teško izdaleka surađivati, ali Jelena je htjela upravo njega jer ima nešto u njegovim radovima što ju očarava. Njezin instinkt pokazao se dobitnom kombinacijom u ovoj pjesmi. Vladin stil dodaje neku melankoličnu notu i sanjivost svojim zaraznim zvukom. Za aranžman je zaslužan talentirani Boris Kapetan sa MPA Akademije koji je dodao svoju završnu notu svemu.

Jelena je plesačica, koreografkinja i trenerica plesa koja nakon 20 godina plesa, uskoro otvara i svoj plesni studio "Station No.5", a Heidi je upoznala tako što joj je bila trenerica.

Zanimljivo je kako je u ovu pjesmu i projekt uloženo 0 kuna! Zbog toga Jelena odgovorno tvrdi da je aposlutno sve moguće kad se hoće.

Pjesma je snimljena u glazbenom studiju MPA Akademije gdje joj je ravnatelj Andrej Lončarić velikodušno ustupio prostor za snimanje s obzirom da je prije nekoliko godina na istoj toj akademiji završila smjer Songwritting. Spot je snimljen jer se prijavila na natječaj kada je Gitz production dodjeljivao dva snimanja spota za dva najorginalnija scenarija. Na post tog natječaja Jelenu je tagirala prijateljica Nina Vidošević i nedugo nakon što se odlučila javiti, izabrana je. Koreografiju su plesači uvježbali na igralištu jer Jelena još nema svoj prostor, što dodaje još veću čar svemu.

''Spot sam zamislila dosta jednostavan bez posebnih efekata, a kako sam zaljubljena u ples to je bilo u samoj srži spota. Zamislila sam tri plesača koji predstavljaju emocije koje nakon teške situacije ostavljaš iza sebe: bijes, tugu i otpuštanje. Kada dođeš do zadnje, slobodan si. Htjela sam tu poruku poslati i tekstom i spotom, zbog čega je veliki dio spota improvizacija plesača jer sam htjela njihovu autentičnost u tom predstavljanju, a koreografski dio je moj način izražavanja kako sam ja vidjela nalet tih emocija i njihovo nestajanje. Iznimno sam zahvalna talentiranim plesačima koji su neumorno snimali cijelu noć: Mari Muzić, Patriku Kovačiću i Bugi Ordanić koji su uspjeli prenjeti emocije i viziju- izjavila je Jelena, koja je koreografirala i napisala scenarij za spot pjesme koju je ujedno i napisala.