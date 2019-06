Hari Rončević i klapa Cambi nakon brojnih suradnji na pjesmama snimili spot za prvi zajednički duet za pjesmu "Opet ću ti doć" s kojom će nastupiti na ovogodišnjem Splitskom festivalu.

Klapa Cambi i Hari Rončević su dugogodišnji suradnici, ali i bliski prijatelji. Klapa na svojim koncertima izvodi mnoge Harijeve pjesme poput "Moj lipi anđele", "Kada jednom ovom zafalin se tilu", "Tek sad znan", "Još ovaj put" , "Zemlja i stina", a često su i gostovali na Harijevim koncertima dok mnoge zajedničke izvedbe uživo svjedoče ovoj sjajnoj suradnji. Klapa Cambi je bila nedavno Harijev gost na koncertu u zagrebačkom Domu sportova na njegovom obljetničkom koncertu povodom 25 godina karijere.

Hari je s druge strane već izuzetno uspješno pisao i za duge izvođače, a posebno se izdvajaju kultne pjesme za Olivera (Moj lipi anđele, Još ovaj put, Ako voliš me), Doris (Zemlja i stina, Ni da mora nestane), klapu Kampaneli (Aj ča volin te), a za klapu Cambi napisao je "Tek sad znan".

Nedavno su ga Cambijevci zatražili jednu pjesmu i kada im je poslao "Opet ću ti doć" oduševili su se jer je ovo pjesma koja na prvo slušanje osvaja. Nekoliko dana poslije Hari je javio klapi kako se i njemu sviđa i da je i on želi pjevati. Tako je ostalo najprirodnije da naprave diskografsku suradnju i snime prvi duet.

''Nova pjesma je priča o onome što mnoge obitelji u Dalmaciji razumiju. Niz privremenih rastanaka. Rastanaka kojima je razlog upravo ovo more kojeg toliko volimo. Sve obitelji pomoraca to znaju. A svi mi znamo ili imamo unutar svojih obitelji neki dio čija je životna priča vezana uz more. More je lipota, ali more zna bit i prepreka. Međutim u ovoj pjesmi odlučnost da se ostane zajedno, predanost drugoj osobi i život uz nju unatoč svoj toj udaljenosti. Pjesmu sam imao priliku pustiti na slušanje svojim prijateljima pomorcima i to je to. Ravno u srce'', rekao je Hrvoje Lozančić iz klape Cambi.

Hari Rončević je poznat svima po svojim emotivnim baladama koje su u kombinaciji s jedinstvenom klapom Cambi ovaj put dobile dodatnu romantičnu notu.

''Ove godine na Splitskom festivalu ja i klapa Cambi iz Kaštela nakon dugogodišnje suradnje, uzajamnih gostovanja, odlučili smo snimiti duet za pjesmu "Opet ću ti doć". Pjesmu sam napisao ja uvažavajući veličinu klape Cambi, pa je tako pjesma snimljena sa podjednakom zastupljenošću klape Cambi i mene. Sve se uklopilo kako sam i zamislio, svi smo odradili vrhunski svoje dionice u studiju. Na kraju, pjesmu ćete moći uskoro čuti na radiju i vidjeti spot, pa prosudite sami. Biti će mi drago ako se pjesma svidi ljudima, jednako kao i nama'', rekao je Hari.