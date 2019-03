Mlada glazbenica Hana Huljić predstavlja svoju prvu pjesmu ''Alisa'', koju potpisuje i kao kantautor.

''Cijeli život pjevam i skladam. Glazbu sam i studirala i time ću se uvijek baviti, pa se ne želim skrivati i pisati pjesme koje slažem u ladicu. Dosad sam uglavnom pjevala u stranim zemljama, gdje mogu opušteno uživati u tome jer me nitko ne zna, ali čemu to? Upitala sam se zašto pored svojih, ne bih možda pjevala i pjesme svojih roditelja ako to želim, pa njih pjevam i u Kini na koncertima Maksima Mrvice'', kaže Hana Huljić.

Hana Huljić za englesku verziju ''Alice'' potpisuje glazbu i tekst, a kad je odlučila izdati i hrvatsku verziju, tekst je prepustila Vjekoslavi Huljić. Pjesma je nastala prošle zime, iz jednog jedinog razloga – jer Hana voli pisati pjesme. Među mnogima koje je napisala baš ova posebno joj je prirasla srcu.

''Ne postoji neka posebna inspiracija kako svi često misle, jednostavno osluškuješ u svakodnevnom životu nešto što ti zapne za oko ili uho. S obzirom na to da mi je ovo prva pjesma s kojom izlazim kao kantautor, stalo mi je do svakog segmenta, tako da sam provela dane radeći ju u studiju i smišljajući zvuk. Nadam se da će ljudima biti lijepo dok slušaju moje pjesme jer to je jedino što želim, izmamiti pokoji opušteni osmijeh u sve zabrinutijim licima oko nas'', kaže nam.

Ova multitalentirana mlada glazbenica uz klasiku, pop-pjesme i orkestracije, piše i pjesme za dječje predstave, te iza sebe već ima tri suradnje s Teatrom ''Gavran''. Tako joj je i jedan od planova napisati i dječji mjuzikl.

No Hana je trenutačno najzaposlenija pisanjem orkestracija za instrumentalne skladbe koje će Tonči Huljić zasvirati sa Zagrebačkom filharmonijom, i to na koncertima u Lisinskom i na Tomislavcu.

Nada se da će ova pjesma biti dobar put za plasiranje i ostalih Haninih orkestralnih kompozicija jer, kako kaže – čuti svoje instrumentalno djelo izvedeno uživo najljepši je i najuzbudljiviji osjećaj na svijetu!