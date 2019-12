Halid Bešlić održat će veliki koncert u Čakovcu, gradu u kojeg se uvijek rado vraća.

Ususret velikom koncertu u Čakovcu, 7. prosinca, Halid Bešlić, kralj sevdaha kako ga mnogi nazivaju prisjeća se nekih davnih vremena i nastupa koji su obilježili njegovu karijeru. Osvrnuo se i na izlazak albuma, prokomentirao je koja je tajna njegove dugogodišnje karijere i postoji li netko s kim još nije surađivao, a volio bi.

Uskoro Vas očekuje veliki koncert u Čakovcu, točnije 7.12.2019., u dvorani GOC. Sjećate li se svog prvog nastupa u Čakovcu? Brojite li više nastupe u svojoj karijeri?

Ni sam ne znam koliko sam puta bio u Čakovcu, pogotovo ako računamo i Domašinec gdje je bio poznati Disco klub Šampion u kojoj sam nastupao nekoliko puta. Mislim da će mi ovo biti treći ili četvrti koncert u Čakovcu. Jako uživam u koncertima tamo, uvijek sam dobrodošao i imam svoju vjernu publiku. Atmosfera je uvijek dobra, a podatak da je koncert gotovo rasprodan sve govori. Sjećam se kako sam bio iznenađen za vrijeme prvog koncerta u Domašincu jer je publika pjevala sa mnom cijeli koncert. Mislio sam da sam tamo slabo slušan i ostao sam zatečen kad sam vidio da ljudi znaju moje pjesme, taj koncert je zaista bio fantastičan.

Nedavno ste spomenuli kako radite na novom albumu zajedno sa suradnicima Mirkom Šenkovskim Geronimom i Samirom Kadirićem. Možete li nam već sad otkriti kada izlazi album i što možemo očekivati?

Mogu vam samo reći da album izlazi uskoro. Baš sinoć sam otpjevao zadnju pjesmu koja će biti na tom albumu. Sada pjesme treba još izmiksati i ubaciti neke instrumente. Nisam siguran hoćemo li to uspjeti napraviti do kraja godine. Ako ne, album možete očekivati početkom iduće godine.

Koja je tajna Vašeg uspjeha i dugogodišnje karijere?

Mislim da je najveća tajna u pjesmama. Kada napraviš dobru pjesmu i ona postane hit, to je ono što ti određuje karijeru. Tvoje je samo da sve to pošteno odrađuješ i ostaneš prizemljen i normalan, ne dopustiš da te slava previše ponese.

Postoji li netko s kim biste surađivali, a još uvijek niste?

Ima naravno, ali ne mogu sada nikoga posebno istaknuti. Surađivao sam s jako puno kvalitetnih izvođača, a nadam se da ću u budućnosti surađivati s još puno njih. Ne bih htio nikoga izostaviti, zaista sam imao sreće što se tiče glazbenih suradnji.



Prije deset godina ste održali koncert u zagrebačkoj Areni gdje ste oborili sve rekorde posjećenosti. Okupilo se 24.000 obožavatelja. Kako se nosite s uspjehom u karijeri i je li Vam pritisak da morate uvijek ovoliko puniti dvorane kada ju prvi put napunite s ovako velikim brojem obožavatelja?

Da, to su bile dvije arene po 25 tisuća ljudi – to je bio rekord. Nudili su mi da održim i treći koncert, ali nisam pristao na kraju. Mislio sam da je dovoljno napuniti dvije, i to je to. To se dogodi jednom u životu, i to je nešto zaista posebno. Ima trenutaka u karijeri kad nastane velika euforija, a meni se tada puno stvari dogodilo. U to vrijeme sam doživio nesreću, osjećao sam se kao da mi je pružena druga prilika, doslovno sam se vratio među žive. Mislim da su to tako vidjeli i moji obožavatelji i svi smo bili na tome zahvalni. Nakon toga je uslijedila i nova pjesma koja je postala veliki hit. Jednostavno se sve poklopilo i rezultiralo uspjehom. Dosad sam napunio četiri ili pet arena i smatram da je sve to veliki uspjeh. Jedna napunjena arena je preveliki uspjeh, a dvije su slučajnost. Imao sam čast nastupati u punim arenama u cijeloj Hrvatskoj od Osijeka, Varaždina, Zagreba, Čakovca, Rijeke, Karlovca, Splita pa do Dubrovnika.