Grupa Koktelsi, poznata po brojnim scenskim provokacijama koje izazivaju svojim kostimima i nastupima, pripremaju se za ljetnu turneju koja će službeno početi u Vodicama, gdje će nastupiti s novim singlom "Mi imamo band".

Riječ je o sarkastičnoj priči koja prikazuje glazbenike u usponu, njihov put od garaže do stadiona.

"Instant popularnost je san svake nove wannabe zvijezde, koja još u garaži sanja o svijetlima pozornice, vrisku curica i ludim turnejama te provodima. Mnogi su spremni učiniti sve za popularnost, na putu ka uspjehu pristaju na svakakve transformacije pa od početnih rockera, postaju po potrebi tamburaši, klapa te blještavi reperi."

"Mi smo autorski band koji je već 19 godina na sceni i prolazimo put koji nije lagan. Često smo i sami bili pred brojnim iskušenjima pa smo na temelju vlastitih iskustava i s obzirom na današnje stanje na estradi sve to pretočili u ovu sarkastičnu ali zabavnu pjesmicu i spot s lako pamtljivim

" lalalala " refrenom" – izjavio je Nikola Peršić koji potpisuje tekst i glazbu pjesme „Mi imamo band“.

Video je sniman u kultnom klubu ULJANIK u Puli koji danas kao i brodogradilište podsjeća na neka dobra stara vremena, a u spotu simbolizira najvišu točku uspjeha jednog mladog banda. Video je snimala ekipa iz Medvid produkcije koji su autori i svih spotova od 2Cellosa.

"Sav trud, transformacije, kostimi i pamtljivi refreni nisu usporedivi s trenutkom i karizmom legende Miše Kovača. Kad on s pozornice zapjeva "ako me ostaviš" s raširenim rukama, publika pada u delirij. Legende se pamte, a na mladima svijet ostaje, kao i nada da će vam se ove tri minute glazbenog puta do uspjeha svidjeti" - poručuju Koktelsi.