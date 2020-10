Tom Petty je tijekom karijere snimio čak 13 albuma s grupom The Hearbreakers, a samostalno je objavio tri albuma.

Američki pjevač Tom Petty preminuo je prije tri godine, a ovaj slavni glazbenik danas bi proslavio 70. rođendan. Najpoznatiji je kao frontmen benda Tom Petty and the Heatbreakers, a tijekom bogate karijere nastupao je i kao samostalni izvođač te kao dio bendova Traveling Wilburys i Mudcrutch.

Čak 13 albuma snimio je s grupom The Heartbreakers, a tri albuma je objavio samostalno. U Rock and roll Kuću slavnih primljen je 2002. godine, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u glazbenoj industriji.

Petty se s ovisnošću o heroinu od 1996. do 1999. godine, kada je otišao u kliniku za odvikavanje. Kasnije je medijima rekao kako je droge počeo konzumirati zbog toga jer je bio u teškom razdoblju u životu.

Glazbenika su pronašli u nesvjesti u njegovom domu rano ujutro 2. listopada 2017. godine. Odmah je prevezen u bolnicu, gdje su ga liječnici na žalost proglasili mrtvim. Nekoliko mjeseci nakon njegove smrti objavljeno je kako je preminuo od posljedica srčanog udara uzrokovanim mješavinom droga.

Ovo je 10 njegovih najboljih pjesama sudeći prema odabiru publike:

"Free Fallin'"

"I Won't Back Down"

"Learning To Fly"

"Refugee"

"Breakdown"

The Waiting"

"Don't Do Me Like That"

"Runnin' Down a Dream"

"You Got Lucky"

"Here Comes My Girl"