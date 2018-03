Tjedan mode Bipa FASHION.HR od ove srijede preselio se na poznatu adresu, na grandioznu pistu u sklopu paviljona 5 Zagrebačkog velesajma gdje je prve večeri nastupio poznati dizajner Ivica Skoko.

Pod pokroviteljstvom Perwolla, omiljeni dizajner poznatih predstavio je kolekciju večernjih haljina koja je cijelu pistu osvojila glamurom i luksuzom koji podsjeća na zlatno doba Hollywooda. Njegovu majstorsku izvedbu iz prvog su reda pratile brojne poznate Hrvatice koje za posebna izdanja na red carpetu biraju upravo Skokine kreacije: Ana Begić Tahiri, Danijela Gračan, Nikolina Ristović, Ankica Dobrić, Olja Vori, Marijana Mikulić, Mirjana Mikulec, Lana Gojak, Iskra Jirzak, Lucija Helena Kajić, Snježana Mehun, Tara Rosandić i brojni drugi.



Revija Ivice Skoke svake se sezone iščekuje s posebnim nestrpljenjem jer poznati dizajner uvijek pripremi pravi scenski spektakl. Ove je sezone pravo iznenađenje na pisti bila talentirana pjevačica Zsa Zsa čiji je nastup pratio cijelu reviju. Zsa Zsa je zasjala u Skokinoj kreaciji i oduševila izvedbom svima poznatih hitova. Pistom je vladao glamur u punom sjaju.







Sama kolekcija sastoji se isključivo od dugih, uskih haljina koje naglašavaju siluetu, ali dizajner je za ovu sezonu pripremio i romantične forme, vrlo jednostavnih linija. „Ovog puta naglasak je na nešto više strogoj formi te profinjenim i elegantnim krojevima. Inspiraciju sam pronašao u visokoj modi 80-ih godina pa sam tako neke elemente poput naglašenih ramena oživio u novoj varijanti. A nastup Zsa Zse na reviji je savršeno upotpunio cijelu ideju o jako zabavnoj, ali nadasve jako glamuroznoj i raskošnoj kolekciji“, kazao je Ivica Skoko. Od materijala, poznati dizajner i dalje koristi jako puno čipke u raznim oblicima i formama. Novost su glitter resice, perle, biseri i Swarovski kristali, koji su ručno aplicirani na haljine čime opet želi oduševiti sve one koje žele zablistati u punom sjaju.



Modni tjedan nastavlja se večeras revijama pet dizajnera: Mates, Jelena Holec, Anthony Avangard, Price on Request, te Twins koji nastupa pod pokroviteljstvom CCC. Odmah nakon završetka tjedna mode, otvara se FASHION.HR pop up store, u suradnji s partnerom projekta City Centrom one koji će prvi put na ovaj način učiniti dizajnerske kolekcije dostupnijima publici, a u ponudi će se naći i neki od komada tek predstavljenih u sklopu Bipa FASHION.HR-a.