Irski Fontaines D.C. i britanski Black Honey najnovije su pojačanje Europavox stages te donose novi, žestoki rock zvuk na pozornicu 14. INmusic festivala.

Fontaines D.C. nastali su u Dublinu, a otkad su krenuli svirati, ovaj peteročlani bend pazi da njihova glazba odiše upravo dublinskim šarmom.

Snažan debitantski singl "Liberty Belle" osvojio je top liste u Irskoj, ali i Velikoj Britaniji, a upravo nakon prvog singla ih je zamijetila publika i struka. Nastavili su u istom tonu i drugim singlom "Hurricane Laughter", a svakom novom pjesmom dokazuju da su jedno od perspektivnijih glazbenih imena koja su se pojavila u Europi posljednjih godina.



Britanski četveročlani bend Black Honey osnovan je 2014. godine u Brightonu, a od samoga početka oko njih se stvara jaka glazbena priča. Debitantski album Black Honey pohvalili su publika i struka, a nakon što su bili predgrupa sve popularnijem bendu Royal Blood, kreću na samostalnu turneju. Predvođeni sjajnom Izzy B. Phillips, Black Honey su jedan od onih bendova o kojima ćemo još dugo slušati, a na pozornicu INmusic festivala donose svoje snažne i iskrene pjesme u alternativnom i indie rock tonu. Skupa s Fontaines D.C. stižu premijerno na INmusic festival #14 u sklopu projekta Europavox.



Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.



Fontaines D.C. i Black Honey se na INmusic festivalu #14 pridružuju impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

Nmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine, a u prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.



Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.