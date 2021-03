Filipov autorski singl „Blind“ premijerno je predstavljen kao jedan od natjecateljskih singlova na Dori 2021.

Kreiranje spota se najvećim dijelom odvijalo u Gorskom kotaru, čiji je okoliš prekriven snijegom prikazan u brojnim, prekrasnim kadrovima. Mjesta snimanja bila su Lokvarsko jezero, umjetno jezero u Gorskom kotaru poznato po tome da se savršeno uklopilo u prirodni krajolik koji ga okružuje, brdo Petehovac/Štimčev vrh kraj Delnica s kojeg se prostire veličanstven pogled te atraktivna park-šuma Golubinjak, znana po svojim visokim jelama i smrekama. Pri kreiranju vizualnog identiteta za pjesmu posebna je pažnja bila posvećena odabiru lokacija koje svojim krajolikom mogu dočarati njenu atmosferu:

„'Blind' govori o zamišljenoj situaciji u kojoj se nosim s gubitkom voljene osobe. Snijeg, hladnoća i tama u spotu za mene predstavljaju samoću. Čak je prikazano i kako pada mrak dok hodam prema nečemu nedostižnom. Mogla bi se naći i simbolika u zadnjim kadrovima u kojima sviram i pjevam uz vatru, kao nekakva metafora za pronađenu toplinu i kraj samoće“, otkrio je Filip.

Mladi je Zagrepčanin otkrio i kako je teklo dvodnevno snimanje spota: „Bilo je vrlo zahtjevno s obzirom na vremenske uvjete. Mislio sam da ću to odraditi s lakoćom, ali kad sam se našao u snijegu do koljena nije mi bilo baš svejedno. Ipak, završni dojam je izrazito pozitivan i ponosan sam na to kako spot u konačnici izgleda. Bilo je to jedno jako zabavno i lijepo iskustvo.“

„Blind“ autorski potpisuju Filip Rudan, Hrvoje Domazet i Antonio Franić, a publika će uskoro imati priliku poslušati i hrvatsku verziju pjesme u čijem je kreiranju sudjelovao i Aljoša Šerić.