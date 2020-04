Zbog trenutne pandemije koronavirusa, festivalska sezona u The Garden Resortu u Tisnom odgađa se do 2021. godine.

Svih sedam događaja u The Garden Resortu - Hospitality On The Beach, Love International, SunceBeat, Outlook Origins, Defected Croatia, Dimensions i Dekmantel Selectors odgađaju se, a novi datumi su već rezervirani za iduću godinu.

Najnovije odluke Vlade Republike Hrvatske, kojima se definiraju epidemiološke mjere i ograničenja s ciljem sprečavanja i zaštite od širenja bolesti COVID-19, podrazumijevaju zabranu javnih događanja i okupljanja, bez jasnog datuma do kada će to trajati, uz najave europskih vlada o zabrani javnih okupljanja u sljedećim mjesecima i međunarodnih zabrana putovanja koje su na snazi, zbog čega je donesena ovakva odluka.

Nick Colgan, domaćin The Garden Resorta u Tisnom: “Teška srca moramo najaviti da će događaji ovog ljeta u The Garden Resortu u Tisnom biti odgođeni na 2021. godinu zbog trenutnog utjecaja pandemije koronavirusa.

Svi smo pomno promatrali situaciju tijekom proteklih tjedana, nadajući se da postoji šansa za povratak normalnom životu u srpnju. Ipak, postalo je jasno da će se mjere lokalnih vlada, zabrane međunarodnih putovanja i velikih okupljanja nastaviti u idućim mjesecima, zbog čega nemamo izbora nego donijeti ovu tešku odluku.

Sigurnost i zdravlje naše zajednice, osoblja i gostiju shvaćamo jako ozbiljno i slijedit ćemo javno-zdravstvene upute za sprečavanje širenja svjetske pandemije.

U suradnji sa svim spomenutim događajima potvrđeni su datumi za 2021. godinu.

Hospitality On The Beach: 8. - 12. srpnja 2021.

Love International: 14. – 20. srpnja 2021.

Suncebeat: 22. – 28. srpnja 2021.

Outlook Origins: 29. srpnja– 2. kolovoza 2021.

Defected Croatia: 5. – 10. kolovoza 2021.

Dimensions: 12. - 16. kolovoza 2021.

Dekmantel Selectors: 26. - 31. Kolovoza 2021.

Ovo je zajednička odluka The Garden Resorta, svih festivalskih promotera i lokalne zajednice s ciljem očuvanja sigurnosti i zdravlja posjetitelja i svih uključenih.

Ivan Klarin, načelnik općine Tisno: “Iznimno nam je žao zbog odgode festivalskih događanja za 2020. godinu, iako je obzirom na okolnosti to bilo i za očekivati. Bez obzira na to što su već izvršene pripreme za sezonu, morat ćemo se prilagoditi novonastalim okolnostima prvenstveno zbog zaštite zdravlja kako posjetitelja festivala tako i našeg lokalnog stanovništva. Poštovat ćemo sve preporuke nadležnih institucija kako bismo osigurali da do sljedeće godine budu spremni svi preduvjeti za normalno odvijanje svih aktivnosti vezanih uz turističku sezonu i sva događanja koja nas očekuju.”

Dave Harvey, Love International: “Svima nam se srce slama zbog toga što nećemo biti u Tisnom ovog ljeta, jer to je zaista poseban tjedan za naš tim, izvođače i posjetitelje. Veselimo se povratku u 2021. godini.”

Josh Robinson, Hospitality On The Beach: "Shrvani smo s činjenicom da se nećemo moći vratiti u prekrasno mjesto Tisno ove godine, ali shvaćamo i razumijemo da je sigurnost globalne zajednice trenutno prioritet. Veselimo se povratku u Hrvatsku kada završi COVID-19 kriza i u mislima smo sa svima koji su njome pogođeni.”

Alex Lowes, Suncebeat: “Jako smo žalosni zbog odgađanja SunceBeata, ali svi imamo odgovornost pomoći planeti da se riješi ovog zlog virusa i imamo odgovornost prema našim posjetiteljima, osoblju, ali i prema našim dragim prijateljima i stanovnicima Tisnog. Vraćamo se iduće godine jači i veći. Ostanite na sigurnom.”

Noah Ball, Outlook & Dimensions: "Zaista smo tužni zbog činjenice da se Outlook i Dimensions festivali neće održati ove godine. Ovo je prvi put u 13 godina da se Outlook neće održati u Hrvatskoj. Iako je ovo tužna i frustrirajuća odluka, naša je odgovornost osigurati sigurnost svih uključenih u događaje i smatramo sigurnost lokalnog stanovništva našom glavnom zadaćom.

Wez Saunders, Defected Croatia: “Defected Croatia je vrhunac naše godine, kojem se veseli naša zajednica, ali i DJ-evi i posebice naš glavni Simon Dunmore. Činjenica da moramo odgoditi ovaj događaj nam slama srca, ali je neizbježna s obzirom na okolnosti. Nastavit ćemo štititi našu zajednicu, osoblje, DJ-eve i osigurat ćemo da imamo udio u očuvanju stanovnika ove planete na sigurnom koliko god možemo sa svojim postupcima.”

Thomas Martojo, Dekmantel Selectors: “Nakon što smo odgodili Dekmantel festival u Amsterdamu prošlog tjedna, i ovo je težak trenutak za nas i za sve koji su se veselili Dekmantel Selectors festivalu. Radimo na tome da na naše ljetno okupljanje idućeg ljeta u Tisno dovedemo i naš program. Čekat ćete malo duže, ali obećavamo da će to biti nezaboravno izdanje.”

Za sve dodatne informacije provjerite stranice i kanale festivala:

Hospitality On The Beach: www.hospitalityonthebeach.com

Love International: www.loveinternationalfestival.com

Suncebeat: www.suncebeat.com

Outlook Origins: www.outlookfestival.com

Defected Croatia: www.defected.com/croatiaDimensions: www.dimensionsfestival.com/

Dekmantel Selectors: www.dekmantelfestival.com/en/