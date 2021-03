Coachella festival neće se održati zbog pandemije koronavirusa ni ove godine, a to je ujedno četvrti put da su organizatori primorani pomaknuti datum održavanja.

Jedan od najvećih svjetskih glazbenih festivala, američka Coachella, otkazan je za ovu i prebačen na sljedeću godinu. Festival koji se inače odvija u travnju svake godine je prvo prebačen za listopad, no organizatori su odlučili zbog pandemije koronavirusa cijeli događaj prebaciti za 2022., javlja Variety.

Informaciju organizatori tek trebaju službeno potvrditi, a to će biti četvrti put da festival mijenja datum održavanja. Coachella se inače održava tijekom dva vikenda u Kaliforniji, a privlači svake godine oko 250.000 posjetitelja. Glavne zvijezde ovogodišnjeg festivala trebali su biti Travis Scott, Frank Ocean i Rage Against the Machine.

Osim Coachelle, američki mediji javljaju kako će se vjerojatno zbog okolnosti s pandemijom odgoditi i ostali veliki glazbeni festivali. Organizatori svake godine zarade oko 100 milijuna dolara zahvaljujući ovom glazbenoj događaju, a kriza zbog pandemije koronavirusa pogodila ih je kao nikada prije.