Josip i Petar Senta te Marko i Antonio Komić dva su para braće koji su prijatelji već dugo vremena, a prije nekoliko godina su oformili bend The Splitters. U intervjuu su nam ispričali sve o pozadini svoje glazbe.

Zarazna pjesma energičnog ritma novost je iz radionice sve popularnijih The Splittersa. Ekipa iz Splita koja je prošle godine objavila album "Izvedi me van", domaću glazbenu scenu nastavlja osvajati svojim rock ritmovima u velikom stilu, a "Barbara" je najnoviji adut ovog simpatičnog benda i najava sljedećeg studijskog izdanja.

Josip i Petar Senta te Marko i Antonio Komić dva su para braće koji su prijatelji već dugo vremena, a prijateljstvo su ovjekovječili osnivanjem benda, što se pokazalo odličnom idejom. "Splittersi su nastali pocetkom 2018. godine iz prijateljstva Josipa i Antonija koji su zajedno svirali, a poslije se im se pridružuju braća Petar i Marko. Ljubav prema sviranju i stvaranju autorskih pjesama rezultirala je stvaranjem benda koji nosi ime grada Splita", kažu nam iz benda. "Skupa smo odrasli kao braća i odnosi su takvi da starija braća maltretiraju mlađu i misle da su pametnija, ali nije baš uvijek tako. Dobro se slažemo, zezancije su zdrave i brutalne, kad ne sviramo upijamo sve oko sebe da bi to sve na kraju izrazili kroz sviranje i pjesme", dodali su. Otkrili su i pozadinu svog dosadašnjeg rada.

"U dosadašnjem radu vodi nas želja za stvaranjem i izražavanjem, a najviše uživanje koje dolazi kroz takav rad pa su nam želje za budućnost da tako i nastavimo uz još kvalitetnije i bolje pjesme sa puno koncerta i albuma", pričaju ovi simpatični dečki. "Do sada smo objavili dva albuma Love Sucks (2018) na engleskom jeziku i Izvedi me Van (2020) na hrvatskom jeziku te sa novim singlom Barbara najavljujemo naš treći studijski album koji bi kao zaokružena cjelina trebao izaći do kraja 2021. Za ovu godinu se nadamo da će biti "ona godina" koja je trajala dvije godine da nadoknadimo sve što smo propustili u prethodnoj", dodali su. Osvrnuli su se i na najnoviju pjesmu. "Pjesma se zove Barbara kao i glavna "heroina" samo iz metričkih razloga, a mozda i zbog Jacques Prevertove Barbare ili onoga sto je on izražavao kroz svoju poeziju. Naša Barbara je kritika ili osvrt svakog izvanrednog događaja koji nekad zna izazvati patološki strah koji nije opravdan, a izazvan je nečim što bi nas možda moglo stajati života, zdravlja ..., a što je opisano u zadnjem stihu " iz daljine juri metak brz, a možda je sporiji od života", zaključili su The Splitters.

Baza obožavatelja i obožavateljica The Splittersa povećava se svakim novim singlom, a svježim zvukom ovaj bend najavljuje još puno odličnih singlova.