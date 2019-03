Dugačak popis Outlook festivala upravo je postao bogatiji za još niz imena koja će uveličati posljednje izdanje na tvrđavi Punta Christo i u pulskoj Areni između 4 i 9. rujna.

Na koncert otvorenja u Arenu stiže pionir UK britanske glazbene scene s početka stoljeća Mala u pratnji The Outlook Orchestra, iz Kingstona stiže revolucionarni pjevač - Kabaka Pyramid, heroina bassa - Flava D, glazbenik koji kroči jednako house i jungle žanrom već 20 godina - DJ Zinc, te bristolski duo My Nu Leng.

Tradicionalnoj uvertiri u najveće slavlje bass glazbe u Europi, koncertu otvorenja u Areni 4. rujna, uz Andy C-a, Loyle Carnera, Shy FX-a pridružuju se Mala & The Outlook Orchestra. Malu, kao jednog od najbitnijih autora u modernoj bass glazbi, čija kreativnosti i utjecaj ne jenjavaju niti nakon 20 godina na sceni, pratit će The Outlook Orchestra ritam sekcija, među ostalima na udaraljkama sjede vrhunski glazbenici: Richard Spaven (Flying Lotus, The Cinematic Orchestra), i Eddie Hicks (Sons Of Kemet). Ulaznice po najpovoljnijoj cijeni za žestok početak festivala u Areni po cijeni od 270 kuna, mogu se naći u Entrio sistemima.

Nakon prvog vala umjetnika objavljenog prošlog mjeseca (uključujući Loyle Carnera, Chase i Status, Goldiea i Bugzy Malonea) iz Kingstona stiže revolucionarni tekstopisac i pjevač Kabaka Pyramid, koji spaja moć, energiju i melodiju reggaea s lirizmom hip hopa. Na prošlogodišnjem hvaljenom albumu album prvijencu Kabaka je ugostio neke od najboljih glazbenika novog vala reggaea, poput Chronixxa i Damiana Marleya, pa se njegov povratak na tvrđavu očekuje s velikim uzbuđenjem.

Nakon nekoliko godina turneje s DJ-om Q i Royal T-om kao dio kolektiva TQD, Flava D ne staje, pa je tako nedavno objavila svoj prvijenac More Love 2, završila rezidenciju u omiljenom XOYO klubu u Londonu, odradila vlastiti koncert u Brixton Akademiji te nastavila svjetsku turneju. Dugogodišnji član slavne britanske plesne scene, DJ Zinc se vraća na Outlook, časteći ravere maratonom house, techno i jungle selekcije prikupljene iz njegove 25-godišnje posvećenosti sceni. Outlooku se pridružuje i bristolski duo My Nu Leng, koji pomiču granice bass glazbe od svojih početaka, s kojima će nastupiti partner po ritmu Dread MC.

Posljednje izdanje Outlooka, najvećeg europskog festivala bass glazbe i soundsystem kulture na tvrđavi Punta Christo, koje će se održati od 4. do 9. rujna, ostat će sigurno dugo u sjećanju. Na tvrđavu se vraćaju tako dugogodišnji prijatelji festivala Kahn and Neek, koji su stekli ogroman broj pratitelja zbog svog beskompromisne i moderne kombinacije duba i grimea. Na velikom finalu festivala sudjeluju i Oneman, Flowdan, Kasra, Foreign Concept te vodeći japanski dubstep producent Goth Trad. Gurajući granice drum’n’bassa tu su DLR, Halogenix, Akcept i Dabs, legenda garage žanra Sticky, predstavnici dancehalla The Heatwave, te junglea Kenny Ken. Jetsss, P Jam, Neffa T, Treble Clef, Sukh Knight, Oblig i J Beatz rasplesat će ljubitelje grimea, a kao i uvijek tu s prvaci duba i reggaea King Alpha, Macky Banton, Lamont, Mefjus, Sammy Virji, Nymfo, Mina i Zero T.

Liana, Logan, Mr K, Opus, Ramsez, Sepia, Shyun, Tash LC, Mind of a Dragon, Siskiyou, SKS, Subtle FM, System Roots i Ternion Sound ostatak je šarolike i talentirane ekipe koja će se zajedno s međunarodnom publikom oprostiti od kultne tvrđave. Osim novih imena, Outlook je također otkrio postave deset boat partyja: SUBTLE FM, SUB:MISSION, VANDAL RECORDS, GENTLEMAN'S DUB CLUB, NAVY CUT, HOT WUK, SYSTEM, FLEXOUT AUDIO, SWAMP 81 '10 YEARS' i WHEEL & DEAL '10 YEARS. Za više informacija o brodovima idite na outlookfestival.com.

U prodaji su najpovoljnije regionalne festivalske ulaznice - od milja nazvane Superranograbilice, po cijeni od samo 400 kuna za četiri dana i noći impresivnog programa.