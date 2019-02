Prve Rock&Off nagrade dodijeljene su 31. siječnja u zagrebačkoj Tvornici kulture! Sjajna zabava, odlična atmosfera i brojni glazbenici s domaće scene uveličali su najbolji koncertni tulum u Hrvatskoj.

Izvođači s najviše nominacija slavili su u kategorijama za Album godine, Pjesmu godine i Veliki prasak godine, osvojivši pritom i Accord Case kutije za instrumente. Album "Put u plus" Ede Majke proglašen je Albumom godine, dok je Jonathanova "I Never Meant To Be There" odnijela pobjedu u kategoriji Pjesma godine.

Velikim praskom godine proglašen je bend Rezerve, a Koncertni izvođač godine je grupa Chui, koja je proglašena i Jazz&Off izvođačem godine. The Strange su proglašeni Rock&Off izvođačem godine, a u Pop&Off kategoriji je pobjedu odnio bend Detour. Rap&Off izvođač godine je Vojko V, koji je dobio i Iskonovu nagradu publike. U Elektro&Off kategoriji slavili su Nipplepeople, a dodijeljena je i Rock&Off nagrada za životno djelo. Riječ je o osnivaču nezavisne izdavačke kuće „Slušaj Najglasnije“, Zdenku Franjiću, pod kojim su prve albume izdali Majke, Overflow, Bambi Molestersi, Kojoti, Goribor, M.O.R.T. i drugi. Za svoje zasluge u pružanju diskografskog prebivališta i boravišta desecima bendova, kao i za neumorni rad na predstavljanju i održavanju hrvatskog undergrounda

Večer dodjele je otvorio Vojko V, jedan od izvođača s najviše nominacija i dobitnik dvije Rock&Off nagrade i to s pjesmom "Kako to". Jonathan, Kandžija, The Strange, NipplePeople, Chui, Rezerve, Detour, Kensington Lima i Ogenj uveličali su koncertni dio dodjele nagrada, koju je vodila Martina Validžić. Tijekom dodjele su se kolege, prijatelji i publika prisjetili velikog Tigrana Kalebote, sjajnog bubnjara grupe Psihomodo Pop, koji je preminuo krajem 2017. godine.

Direktor Rock&offa, Krešimir Blažević, rekao je kako je dodjela nagrada ispunila sva očekivanja. "Zahvalni smo na podršci novinara i medija od samoga početka. Jako nam je drago što su i glazbenici prepoznali nagradu, vidimo se sljedeće godine", istaknuo je.

Večer dodjele nagrada u Tvornici kulture koja inače ove godine slavi 20. rođendan, zatvorili su Let 3 i Vuco izvedbom pjesme "Golub Vaso".

Podsjetimo, žiri nagrade Rock&Off sastavljen je od ukupno 64 novinara/glasača iz 40 medija koji su predložili svoje favorite rock&off glazbe u 2018. godini. Nezavisna glazbena novinarska nagrada Rock&Off održana je u zajedničkoj produkciji Unisona, Tvornice Kulture i Hrvatskog društva skladatelja.