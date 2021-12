Prva dama svjetskog jazza Diana Krall, umjetnica je čiji se autorski rad zapisao duboko u povijest svjetske glazbe.

Megapopularna kanadska jazz pjevačica i pijanistica Diana Krall iduće ljeto u sklopu svoje svjetske turneje dolazi u Zagreb. Najveći regionalni nezavisni promotor Avalon i 3PM dovode Dianu Krall u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, 12. srpnja 2022. godine.

Svojim fantastičnim vokalom postala je institucija u jazz svijetu, a njezini koncerti redovito su mješavina sjajne energije i vrhunskog doživljaja koji se prepričavaju mjesecima nakon izvedbe. S više od 15 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, zlatnim i platinastim izdanjima, s osvojenim Grammyjima i Juno nagradama, ovaj kontraalt svakim novim albumom ljestvicu postavlja još više, a njezini se live nastupi svrstavaju među najbolje na svijetu ovog glazbenog žanra. Nastupala je s brojnim eminentnim glazbenicima kao što su Paul McCartney, Tony Bennett, Ray Charles, na najboljim svjetskim lokacijama, a u sklopu nove turneje dolazi u Zagreb, u ljeto 2022. Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, kao institucija hrvatske glazbe, idealan je koncertni prostor koji će ugostiti ovu glazbenicu.

Diana Krall karijeru je započela još kao srednjoškolka, a prvi debitantski album Stepping Out objavila je, sada već davne 1993. godine. Nakon toga objavila ih je još petnaest s posljednjim This Dream of You objavljenim 2020. godine. Album je nazvan po njezinoj izvedbi pjesme Boba Dylana s njegovog albuma Together Through Life iz 2009. godine. Desetak pjesama s albuma odabrano je iz više od 30 neiskorištenih snimaka koje je Krall napravila sa svojim dugogodišnjim producentom Tommyjem LiPumom prije njegove smrti 2017. godine. Album je dovršen u svibnju 2020. godine, a produkciju je završila sama Krall. Album uključuje i jazz klasik "Autumn in New York" za koji je napravljen video za podizanje svijesti za New York Cares, najveću volontersku organizaciju u New Yorku osnovanu 1987. godine. Diana Krall ujedno je i najprodavanija jazz izvođačica u posljednjih trideset godina, s čak osam albuma na Billboard Jazz Albums listi.

Ulaznice po cijeni od 350, 570, 790 i 900 kuna u prodaji su od srijede 15.12. u sustavu eventim i na ulaznice.hr.

