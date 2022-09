Devin Juraj predstavlja singl "Level Up" za koji je snimio i zanimljiv spot na na kultnoj istarskoj lokaciji.

Nema praznog hoda za istarskog kantautora jer Devin Juraj dobro zna da se samo trud i rad na kraju isplate. Samo tri mjeseca nakon što je objavio plesni ljubavni singl "Samo tvoj" te ljeto ispunio gotovo svakodnevnim nastupima na obali na specifičnim "street music" gažama, toliko popularnim u svim metropolama Mediterana, iz njegove kreativne radionice stigla je još jedna glazbena poslastica "Level Up".

"Život je u nekim trenucima poput videoigre. Napredujete, skupljate iskustvo, poboljšavate se u raznim poljima života, ali nikad ne znate što vas čeka iza ugla. Strah koji nas želi ograničiti i zaštiti dvosjekli je mač, i baš zato, kao u igri, moramo se uzdići na višu razinu da bismo ga pobijedili. Taj napredak glavni je motiv pjesme", govori predstavnik mladih domaćih kantautora koji je i ovaj put ponudio nešto drugačije publici koju sve više intrigira njegov rad.

Kako bi što bolje prikazao povezanost ljubavnih igrica s videoigrama, godinama napuštena kultna pulska diskoteka Piramida, koja je svjedočila tinejdžerskim simpatijama kroz generacije, poslužila je kao savršena kulisa za spot koji je snimio samo dan nakon što je dovršio videobroj za prethodni singl "Samo tvoj". Dugi suhi prašnjavi hodnici, mrak koji je rijetko kada slomljen kakvom zalutalom zrakom svjetlosti te vječiti miris zahrđalog čelika postali su parter za samurajske borilačke vještine koji odlično prikazuju simboliku pjesme uz plesače koji dodatno začinjavaju scenski dojam.

Posljednji singl "Samo tvoj", koji je također režirala talentirana Tina Kadoić, ima odličan prijem kod publike, a vjeruje da će i njegova sedma pjesma pronaći put do slušatelja dobrog zvuka.

"Svi trče za hitom, ali ja volim publiku držati za ruku kao što oni mene drže. Rastem, učim i svakom pjesmom postajem sve bolji", kaže multitalentirani Devin kojeg nazivaju i "hrvatskim Måneskinom", po uzoru na talijanskog eurovizijskog pobjednika.

"Svatko se prije ili poslije susretne s time da mora odlučiti koji će životni put odabrati. Neki strahuju od ambicija pa kreću lakšim cestama, dok se neki usuđuju zakoračiti onom nesigurnom, neistraženom cestom. Vjerujem da je teža cesta uvijek bolji izbor jer samo ćemo tako otkriti svoje granice, ali i doseći ciljeve za koje možda nismo ni vjerovali da postoje", govori Devin kojemu su pjevanje, ples i gluma puls života i od njih ne bježi.

Ovaj Istrijan iz Pule s radnom adresom u Zagrebu, ima samo 21 godinu, a već impresivan broj osobnih pobjeda uz zanimljiva postignuća. Već sa 16 godina postao je finalist Supertalenta, kad je plesom opisivao sebe i emocije, što ga je 2016. dovelo do samog vrha najboljih talenata Hrvatske. Prošle godine stigao je do Dore, a kasnije i Eurosonga, gdje je, opet plesom, prenosio glazbene poruke naše predstavnice Albine. Cijelo vrijeme pisao je tekstove, skladao glazbu, svoja iskustva pretvarao u pjesme i polako ih predstavljao.

Pjesme koje, za tako mladog autora, skupljaju do respektabilnih 100 tisuća pregleda na YouTubeu nose dozu mladenačke melankolije, ali i euforije, atmosferu svjetske produkcije, no i utjecaj prostora gdje živi, a sasvim širok spektar ritmova i tema jasno govore kako Devin Juraj ima neporeciv talent, no ne i svoj žanr.

"Svaka pjesma nosi nešto moje. Govori se da je mladost za riskiranje, pa razmišljam; sada će mi se oprostiti eksperimentiranje, dokle god tražim u zvuku, pokretu i izrazu sebe, bez srama, iskreno i sa željom da me i publika pronađe", kaže Devin koji je dvije godine u engleskom Brightonu studirao izvedbene umjetnosti, a s pandemijom se vratio u Hrvatsku.

Uzeo je stanku od studija zbog poslovnih obveza kojih je sve više, no nada se da će se jednom vratiti i tom formalnom, umjetničkom obrazovanju. Snova, prilika i izazova je mnogo, ali strpljivi i radišni Devin Juraj ima sve alate da sve ciljeve polako i sigurno naposljetku i ostvari.

