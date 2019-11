Nova pjesma Mejaša i Vigora "Suzana“ postala je apsolutna senzacija u domaćem radijskom eteru.

Ne samo da je to najbrži ovogodišnji novi ulazak na nacionalnu top ljestvicu nego je to pjesma koja je u nepuna tri tjedna čvrsto zasjela na suvereno drugo mjesto najslušanijih hrvatskih singlova.

Domaći poznavatelji estradnih prilika ne pamte takav streloviti uspon neke pjesme čiji se uspjeh svakako može pripisati popularnosti bendova koji je izvode, ali i autoru pjesme, čuvenom hit mejkeru Denisu Dumančiću.

Nekadašnji frontmen Letećeg Odreda već godinama slovi za zlatnog autora, a dosad je u svojoj bogatoj karijeri napisao pregršt hitova, mnoge od njih nazvanih po ženskim imenima. Nakon "Ružice", "Zorice", "Ane", "Suzana" mu je novi megahit. U čemu je tajna?

"Pjesme sa ženskim imenom u naslovu događale su mi se slučajno, ali bilo je i onih inspiriranih stvarnim osobama. Tako recimo, pjesmu Zorica napisao sam jer mi je supruga (Zorica) rekla jednom da njezino ime ne zvuči baš lirski i da nikad neće biti neke pjesme s njenim imenom. To mi je odjednom postalo izazov i napravio sam s kolegom šaljivi tekst u kojem mi se dugo provlačio prvo taj stih A u zoru Zorica me budi i dogodila se pjesma. Za napisati pjesmu “Zavela me Ana” izazvao me kolega Nikola iz Mejaša koji je jednom prilikom rekao da bi oni voljeli imat neku "stvar" u kojoj se spominje nešto kao Ana k'o marihuana. To mi je bilo dovoljno za napisat cijelu stvar u jednom danu jer se u vrijeme naveliko raspravljalo o legaliziranju marihuane. To je možda i najopičenija stvar koju sam ikad napisao, otkriva poznati skladatelj.

"Za pjesmu “Suzana” prvo sam imao samo ime jer mi je jako zvučno i melodično. Tek poslije sam krenuo u pisanje kad mi je u pomoć priskočila kolegica Valerija Đurđević i i dogodila se fatalna “Suzana” koju su “Mejaši“ otpjevali sa svojim frendovima iz grupe “Vigor” i pjesma se vrlo brzo istaknula. Mislim da će biti pravi hit. “Sanjao sam moju Ružicu” je gastarbajterska pjesma. To je priča o ljubavi na daljinu. Slučajno ili namjerno, sve te pjesme s imenima bile su za mene fatalne", izjavio je Denis.