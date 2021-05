Jedan od najinventivnijih američkih rock bendova pridružuje se već objavljenim headlinerima The Killers i Nick Cave & The Bad Seeds na odgođenom izdanje INmusic festivala 15!

Od samog osnutka, multiplatinasti i Grammyem nagrađeni kalifornijski alternativni rockeri Deftones ustraju na stvaranju glazbe svojstvene samo njima - balansirajući i istražujući krajnosti agresivnog metal zvuka i elemenata psihodelije i shoegazea. "Hard rock se hrani konfliktom i kaosom, a niti jedan bend osim Deftonesa od tih sastojaka nije stvorio toliko ljepote i uzvišene agresije" , Los Angeles Times.

Deftonse su osnovali srednjoškolski prijatelji Stephen Carpenter, Abe Cunningham i Chino Moreno u kalifornijskom Sacramentu 1988. godine, a dolaskom Chi Chenga Deftonesi formiraju stabilni četveročlani postav. Iako najčešće gurani u ladicu nu metala, Deftonesi su svoj jedinstveni glazbeni stil gradili pod utjecajem raznolikih, naizgled i nespojivih, glazbenih utjecaja – od hard core punka, Bad Brainsa i Afrika Bambaataae do The Curea i Depeche Modea – zbog čega su zasluženo prepoznati kao glazbeni inovatori koji nadilaze žanrovska određivanja. Nakon hvaljena prva dva studijska izdanja ‘Adrenaline’ i ‘Around The Fur’ s izdanjem kultnog ‘White Pony’ 2000. godine Deftones u očima kritike i obožavatelja postaju glazbena kategorija za sebe, “Radiohead metal žanra”. Uslijedili su ‘Deftones’ (2003), ‘Saturday Night Wrist’ (2006), ‘Diamond Eyes’ (2010), ‘Koi No Yokan’ (2012) i ‘Gore’ (2016), a Deftonesi su ostali jedan od najuzbudljivijih rock bendova čije svako novo izdanje budi znatiželju rock i alternativne scene. U rujnu 2020. Deftones su objavili dugoočekivani deveti studijski album 'Ohms' popraćen odličnim prijemom kritike i publike. Krajem 2020. Deftonesi su obilježili i dvadesetu obljetnicu izlaska kultnog albuma ‘White Pony’ povodom kojeg je uz reizdanje originalnog albuma obožavateljima predstavljen i bonus album remixeva ‘Black Stallion’ na kojemu gostuju Robert Smith (The Cure), Mike Shinoda (Linkin Park) i DJ Shadow.

Deftonesi se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killersa i Nick Cavea & The Bad Seedsa u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 22. lipnja 2022. godine. Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.