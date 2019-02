Tamo nasuprot Otoka ljubavi omiljenog zagrebačkog jezera stoji jedan od najdugovječnijih domaćih klubova Aquarius koji ovaj petak, 22. veljače, postaje dom novom plesnjaku u režiji Tanzen Kollektiva i berlinskog labela Stil vor Talent.

Otkada je osnovan 2005. godine, Stil vor Talent neprestano se razvija i služi kao odskočna daska brojnim novim imenima dinamične berlinske elektronske scene. Reinier Zonneveld, Sascha Braemer, KlangKuenstler, Moonwalk, Teenage Mutants i HVOB samo su neka od njih, nastala u ovoj kreativnoj glazbenoj radionici velikog Olivera Koletzkog.

Stil vor Talent puno je više od običnog labela pa tako osim široke lepeze DJ-eva i producenata koje zastupa, ova skupina eklektičnih individua zajedničkim snagama stvara nove i vrlo uzbudljive multidisciplinarne formate. Instore sessions, popodnevni live setovi kućnih DJ imena, streamani direktno iz SVT dućana smještenog u srcu šarenog Kreuzberga, samo je jedan od recentnijih primjera. Uz iskren i nepretenciozan poziv „ako ste slučajno u gradu, pridružite nam se na hladnom piću i chill out popodnevnom setu Nike Schwinda“ obična kupovina SVT majice ili ploče postaje nezaboravno iskustvo.

Sanjivi house, kompleksni eksperimentalni komadi i snažni techno koji trese plesne podije bili su dovoljan razlog da Tanzen Kollektiv za svoj četvrti plesnjak odabere s liste dva istinska predstavnika i ujedno dva najveća talenta Stil vor Talent zvuka: Teenage Mutants i Niko Schwind.

Teenage Mutants (bez Ninja Turtles!) ime je poznato na sceni od 2012. godine. Ono što je počelo kao Christianov solo pothvat, pet godina kasnije oživljava kao duo koji svakim danom sve više klizi prema čistom techno zvuku zadržavajući pritom originalnu pozitivnu vibraciju, pjenasto mekane synthove, groovy melodije i bas koji probija stanične membrane. Teenage Mutants svakim svojim nastupom stvaraju opuštenu atmosferu gdje je skroz OK biti ono što jesi.

Ovi mutirani tinejdžeri sviraju uz bok najvećima pa tako ostvaruju brojna EP izdanja za labelove poput Sony Music, Ultra, Suara, Bunny Tiger, Hedkandi, Incorrect, Katermukke. Njihov "Hanging On", kolaboracija s Andre Cromom, nedavno je dosegnula prvo mjesto Beatporta. Ovaj duo koji bez problema puni plesne podije konačno se dočepao i Zagreba, taman na vrijeme svanuća svog prvog albuma za Stil vor Talent pod nazivom „Search for the End“.

Niko Schwind, DJ i producent koji živi i stvara u Berlinu, bacio je sidro duboko u more house zvuka – umjetnički izričaj u kojem se snalazi kao riba u vodi.

U svojoj DJ karijeri obišao je cijeli svijet, a slušali su ga između ostalih i Sao Paulov D Edge, Spice Cellar u Sydneyu, Hive u Zurichu, Showcase u Parizu i berlinski Watergate. Hvaljen i podržavan od velikana scene kao što su Seth Troxler, John Digweed, BUTCH, Monika Kruse i M.A.N.D.Y., Niko kao centralni lajtmotiv svojih nastupa stavlja povezanost. Povezanost s ljudima za koje svira, a pri tom znatiželjno promatrajući način na koji njegova glazba stvara nepokidive veza unutar rasplesane publike. Nikova energija i precizni setova privlače internacionalnu publiku, a na mapu svoje turneje zahvaljujući Tanzen Kollektivu napokon će upisati i Zagreb.

„Samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo“ citat je na njegovom posljednjem izdanju za Stil vor Talent koji najbolje može dočarati esenciju ovog umjetnika kako je glazba zapravo emocija proizašla direktno iz srca.

Iz domaće baze novi tanzen od 11 uvečer do 7 ujutro paze već intezivno voljeni i dobro poznati Maminho i Sergej Snooze.

Od Kašine, Radija 101 i Deep FM-a do Aquariusa, Yammata i Magic Rooma, Maminho, legendarni zagrebački musicologist cijeli je život posvetio radio valovima, svom vječnom igralištu.

Dok studiozno promišlja o setu za svaki nastup, Sergej Snooze, šampion puštanja prave stvari u pravom trenutku, ima samo jednu stvar na umu: stvoriti savršeni vibe na plesnom podiju.

Teenage Mutants, Niko Schwind, Maminho i Sergej spremno vas čekaju ovaj petak, 22. veljače, na četvrtom izdanju tanzena!

Ulaznice u pretprodaji možete pronaći u sustavu Entrio i na Entrio prodajnim mjestima po cijeni od 120kn. Na vratima Aquariusa, na dan eventa od 23 sata, ulaznice će biti dostupne uz cijenu od 140kn.

Dobro nam došli u Aquarius, dobro nam došli na tanzen!