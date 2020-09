"Općenito volim poslušati onaj prvi glas i prvu emociju koja se javi tijekom slušanja tako da ni ovoga puta nije bilo iznimke, znao sam da je to to!", rekao je Edi Abazi.

Mlada hrvatska pop nada Edi Abazi objavio je treći singl "Plašt za dvoje" s kojim predstavlja publici novu ljubavnu priču. Pjesmu u potpunosti potpisuje jedan od najboljih hrvatskih producenata Srđan Sekulović Skansi kojeg znamo i po suradnjama s najvećim glazbenim zvijezdama kao što su Dino Dvornik, Psihomodo pop, Massimo, Tony Cetinski i Pavel.

"Od kada znam za sebe uvijek sam bio jako hiperaktivan i naravno konstantno bih tražio nešto prema čemu bih mogao usmjeriti svu tu silnu energiju. Upravo zato je 'Plašt za dvoje' po mome mišljenju pun pogodak, jer ako tražite pjesmu uz koju bi mogli izbaciti višak energije i dobro se zabaviti onda bi to definitivno bila ova. Općenito volim poslušati onaj prvi glas i prvu emociju koja se javi tijekom slušanja tako da ni ovoga puta nije bilo iznimke, znao sam da je to to!", rekao je Edi i napomenuo kako je upravo autor ove pjesme, Skansi, velika podrška i inspiracija.

"Već sama pomisao na to da imam priliku naučiti nešto od njega budi u meni veliku zahvalnost. Sa Skansijem planiram raditi i dalje. Željan sam znanja i iskustva vezano uz glazbu zbog čega smatram da treba proširiti vidike i učiti od svih po malo. Polako, ali sigurno gradim svoj put zakoji vjerujem da će potrajati", ističe.

Spot redatelja Michela Kubačeka prati ljubavnu temu teksta, ali uz urbane i moderne elemente koji su u skladu sa stilom glazbe.

"Lokacija i atmosfera su bili inspirirani pozitivnim dojmom koji je na mene ostavila glazba unatoč tome što nam tekst daje drugu dimenziju priče. U spotu je prikazano ono za čime glavni lik žudi tako da je baza ljubavni par i njihovi lijepi zajednički trenutci" rekao je Michel.

Od kada se prvi put predstavio publici prošle godine pjesmom "Miljama daleko" svojim jedinstvenim vokalom osvojio radijske i TV postaje. Odmah je stupio na velike pozornice, nastupio je na Slavonija festu CMC 200 u Slavonskom Brodu, a potom početkom ove godine i na Dori s pjesmom "Coming Home". Postalo je jasno - glazba je njegova velika ljubav, a upravo novu ljubavnu priču donosi u pjesmi "Plašt za dvoje". Pronađite i vi svoj plašt za dvoje i uz Edija stvarajte vlastitu ljubavnu priču koja će potrajati.

