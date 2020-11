“Out of the shadow” treći je album kvinteta Brune Mičetića, a sastav će uskoro objaviti i nove datume za koje se nada da će se uspijeti realizirati.

U Zagrebu 19.11. u prostoru Urania te u Rijeci 20.11. u Baptističkoj crkvi kvintet Brune Mičetića u sastavu; Dado Marinković, Bojan Skočilić, Joe Kaplowitz, Vojkan Jocić održao je promociju albuma “Out of the shadow” kojeg je kvintet objavio u veljači ove godine.



Unatoč mjerama i restrikcijama kvintet je uspio održati nekoliko koncerata ljetos, a promociju albuma odlučili su održati ove jeseni. Situacija se ne smiruje, ali je kvintet po uputstvima Nacionalnog stožera održao dva koncerta pred 50-ak ljudi i odsvirao skladbe s albuma.



"Izuzetno sam sretan što smo u ova dva dana s ovom predivnom ekipom uspio održati dva prekrasna koncerta pred odličnom publikom. U ovo doba kad gotovo nitko ne svira uspio sam promovirati album čiju smo promociju odgađali do zadnjeg trenutka. Zahvalio bi se Uraniji te ekipi iz Baptističke crkve u Rijeci što nisu odustali od organizacije. Ispunjen sam i sretan i tek sad vidim koliko mi uistinu fale koncerti te se iskreno nadam da će ovo ludilo uskoro završiti te da ćemo se svi vratiti tamo gdje i pripadamo a to je pozornica", rekao je glazbenik.



“Boris the cat” i “Ballad for a friend”, kompozicije su koje je su se posebno svidjele publici.



Album “Out of the shadow” odmak je od onog što je gitarist njegovao u prijašnjoj fazi djelovanja ka fusionu, što se pokazalo kao pun pogodak za publiku koja je svojim reakcijama na koncertima i poslije podržala kvintet glasnim i iskrenim aplauzima. “Out of the shadow” treći je album ovog kvinteta u izdanju Dallas Recordsa, a sastav će uskoro objaviti i nove datume za koje se nada da će se uspijeti realizirati.