Veliki The Times je u svom festivalskom vodiču za ovo ljeto pod naslovom „The best music festivals for summer 2022 – what to book now!“ uvrstio i hrvatski Fresh Island Festival kao nezaobilaznu destinaciju ovog ljeta.

Veliko priznanje uoči proslave jubilarne 10 godišnjice festivala stiže za Fresh Island iz pera urednika velikog britanskog The Times koji je hrvatski festival uvrstio među najbolje festivale ovog ljeta. Fresh Island se na listi najboljih kao jedini hrvatski festival našao uz bok španjolskog Primavera Sound, danskog Roskilde, američkog Lollapalooze i mađarskog Szigeta.

Izvor „The Times“: https://www.thetimes.co.uk/article/best-music-festivals-for-summer-what-to-book-now-r6wcpx2vm

Fresh Island Festival se ovog ljeta održava između 25. i 29 lipnja na plaži Zrće gdje će ugostiti neka najveća imena urbane plesne glazbe poput dancehall zvijezda Shenseea i Skillibenga, britanskog tvorca hitova Tion Wayne te afričkih superstar DJ-a Unclewafles i Dj Maphorisa. U pet dana festivalskog programa plesat će se dan i noć na četiri pozornice uz preko 40 izvođača i DJ-a u sklopu popularnih pool partyija, večernjih nastupa glavnih festivalskih izvođača i nezaboravnih Boat Partyija. Posjetitelji na otok Pag stižu iz čak 40 svjetskih zemalja, a najviše iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Amerike i Nizozemske.

Ulaznice za 10 godišnjicu festivala su još uvijek dostupne u sklopu sustava Festicket.