"Pjesma je jedna topla osječka priča, Ceciilije Rudić, Nikole Kristića, Franje Slavka Batoreka, Stjepana Rudinskog i mene, gdje niz godina međusobno i surađujemo, te dijelimo umjetničke snove!", istaknula je Blanka Došen.

Božićna glazbena priča "Ja samo želim zagrljaj (božićni)", Blanke Došen i Cecilije, koja je ovih dana dobila svoje mjesto u eteru, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Dapače, reakcije su i više nego odlične, a spomenute dvije dame, svoje zadovoljstvo ne skrivaju.

Zagrljaja, bliskosti, ali i blizina naših najmilijih, svima nam u ovoj godini najviše nedostaje. Ipak, u ovo predblagdansko vrijeme, kada sitno brojimo dane do Božića i Nove godine, to najviše dolazi do izražaja.

Vođene idejom Nikole Kristića, koji je i autor teksta, dvije poznate glazbenice ujedinile su snage i odlučile svima nama uljepšati ove blagdane.

Sve navedeno, dobilo je i svoje video izdanje, pod redateljskom palicom Gorana Šantara, a snimljeni kadrovi dolaze nam iz predivnog Osijeka.

"Ja samo želim zagrljaj (božićni)", pogledajte na YouTube kanalu Hit Records - https://youtu.be/CVM_lcjNnWw

"Ja samo želim zagrljaj (božićni)", ideja je Nikole Kristića, koji je stihove pjesme napisao prije dvije godine, za projekt video spota “Božićni zagrljaj”. Igrom slučaja, razgovarajući s Franjom Batorekom, pala je ideja da bi ova božićna priča, bila odlična i u tamburaškoj verziji. Tako je maestro Batorek, uglazbio stihove, u tamburaškom aranžmanu.

"Pjesma je jedna topla osječka priča, Ceciilije Rudić, Nikole Kristića, Franje Slavka Batoreka, Stjepana Rudinskog i mene, gdje niz godina međusobno i surađujemo, te dijelimo umjetničke snove! Cecilijin studiozan pristup glazbi te senzibilitet oduvijek mi se sviđao i već jedno izvjesno vrijeme se 'došaptavamo' i oko zajedničke suradnje. Tako je i ova pjesma nama dvjema stigla kao božićni poklon! Cecilijina nježnost, umilnost i toplina u pjesmi i moj dramatični vapaj za zagrljajem i ljubavlju šalju univerzalnu poruku; da različitim izričajima zapravo želimo svi isto - dati i primati ljubav, ne odricati se zagrljaja, tog najljepšeg lijeka ljudskom srcu!", poručila je ovom prigodom Blanka Došen.

"Nakon dugogodišnjeg prijateljstva sa Blankom Došen, velikom glazbenom umjetnicom, dobitnicom Porina, na moje veliko zadovoljstvo konačno smo 'ukrstile' glasove i stvorile prekrasnu glazbenu bajku, pjesmu 'Ja samo želim zagrljaj'. Autoru teksta Nikoli Kristiću, Blanka i ja iznimno smo zahvalne što je naše prijateljstvo objedinio kroz umjetnost, dok je naš zajednički maestro Franjo Slavko Batorek sve divno uglazbio. Ovom pjesmom, osobno želim poručiti svim ljudima dobrog, veselog i pozitivnog srca kakva sam i ja sama, kao i da će sve ove nevolje proći. Neka ova pjesma stvori osjećaj bliskosti, zagrljaja i mira u ljudima", istaknula je Cecilija.

Zadovoljstvo "božićnim zagrljajem", nije krio ni autor pjesme Nikola Kristić, Maestro Batorek je uglazbio stihove, u tamburaškom aranžmanu, a izabrali smo dvije vrsne pjevačice, Blanku Došen i Ceciliju. "Pjesma je snimljena u studiju Rudinski u Osijeku i zapravo je to jedna cjelovita osječka priča, s Blankom i Franjom s kojima se poznajem, ali moguće da je to i početak jednog lijepog prijateljstva s drugim sudionicima, Cecilijom, Dado, Rudom i Goranom. Kao bivši Osječanin s dragim prijateljima iz grada moje mladosti, zajedno smo stvorili lijepu, obiteljsku pjesmu. Tek blagdani i svečani dani pokažu, koliko su nam zapravo daleki i oni koje smatramo najbližima. Tada, ako i imamo sve, fali nam taj topli zagrljaj, žene, djece, roditelja, prijatelja, neke srodne duše. U tim trenucima, nedostaje nam ono najvažnije, ljubav. Usamljenost je teška, posebno u ovo blagdansko vrijeme. Svojom umjetnošću i prekrasnim vokalnim izvedbama projekt su oživjele Blanka i Cecilija. Hvala svima koji su u “zagrljaju” poslali upečatljivu glazbenu poruku, od Osječana i iz Osijeka. Na to sam posebno ponosan."