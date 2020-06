"Bez oružja" je pjesma o velikoj želji, velikoj nemoći i o divnom, nečistom životu.

"Bez oružja" novi je singl legendarnih osječkih punk rockera Gužva u 16-ercu. Osnovani davne 1993. godine iza sebe imaju tri albuma (prvijenac "Čir na 12-ercu", "Punk urac" i "Je ne regrette rien"), hrpu hitova, koncerata i vjernu publiku.

"Novi singl i spot nove postave starog benda", tako bismo mogli opisati u jednoj rečenici novu pjesmu "Bez oružja". Pjesmu potpisuje gitarist Kristijan Jelinčić Jela - tekst i glazba potpuno su u duhu onoga na što vas je Gužva u 16-ercu navikla prethodnih desetljeća. Pjesmom "Bez oružja" najavljuju novi studijski album u izdanju Croatia Recordsa.

"Bez oružja" je pjesma o velikoj želji, velikoj nemoći i o divnom, nečistom životu. Radnja spota prati doživljaje entuzijastičnog junaka koji, unatoč dobrim namjerama i izostanku vidljivih supermoći, gotovo uvijek izvuče deblji kraj suočavajući se s različitim izazovima na osječkim ulicama. Upravo stihovi nove Gužvine pjesme najbolje dočaravaju gotovo suludu hrabrost i predanost protagonista koji „bez oružja ide u boj“, ne obazirući se na sveprisutne „zajebane poglede“. Unatoč uvredama nezahvalnih građana i bolnim masnicama na licu, bezimeni junak nepokolebljivo juri na konačni obračun sa svojim najvećim neprijateljem, zlikovcem Čovjekom Destruktorom! Sve navedeno, kao dobar niskobudžetni film, u kinu gleda i komentira ekipa iz Gužve. Režiju i montažu potpisuju Krešimir i Luka Pejić.

Kako to biva i u većini drugih bendova, došlo je do promjena u timu koji je godinama držao prvu crtu borbene linije. Matak , Mengele i Mrak nisu više članovi benda, ali Gužva u 16-ercu ili „Dieselov punk motor” nastavlja dalje komprimirati čisti zrak (vas) i ubrizgavati gorivo (pjesme dok ne dođe do samozapaljenja.