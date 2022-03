Dugoočekivani album "Right Place & Right Time" jedinstvene i svestrane glazbenice Barbare Munjas napokon je ugledao svjetlo dana!

Na "Right Place & Right Time" nalazi se deset pjesama, svojevrsnih fragmenata jednog perioda koji za Barbaru simbolizira putovanje kroz sazrijevanje i osobnu evoluciju.



"Nakon što je sve zgotovljeno shvaćam da je ovaj album zapravo bio put traganja, i pritom ne mislim samo na traganje u glazbenom smislu, već traganje na nekoj osobnoj, ljudskoj razini. Izlučena je jedna faza propitkivanja, period sazrijevanja i evolucija razmišljanja. Prikupljeni su fragmenti jednog perioda i stavljeni da zajedno tvore ovu cjelinu, priču jednog razdoblja kroz 10 pjesama koja ovu zbirku čini pečatom jednog vremena.", ispričala je Barbara.

Na albumu se nalaze i singlovi kojima je Barbara već osvojila publiku i kritiku, a riječ je o pjesmama "Gone Back", "Like i Wanted", "I Will Be Standing":

"Ovaj album je svojevrsno putovanje od zauzimanja stava sa “I will be standing”, odlučnosti da se prođe kroz sve nedaće i ljepote puta te stigne na pravo mjesto u pravo vrijeme. ", otkrila je Barbara.

Barbari se na radu na albumu pridružila njezina već dobro uhodana ekipa.

"Puno je ljudi oko mene koji su mi pomogli doći na to pravo mjesto u pravo vrijeme i bez njih bi to bio teško savladiv izazov. Tu su oni koji su prisutni u gotovo svakoj pjesmi, a to su Alen Bernobić, koji osim sviranjem sudjeluje kao aranžer i producent nekih pjesama, zatim Marko Kalčić koji je osim što je oplemenio album svojim basevima i masterirao sve, te Goran Salvi na bubnjevima. U drugoj polovici snimanja su se na radu albuma pojavili Dino Kalčić i Alan Rešidović te začinili stvar svojom magijom, a valja spomenuti i gostujuće glazbenike kao što su Željka Veverec, Luka Žužić, Mario Žužić, Cristina Lubiana, Elvis Gržinić i Ivan Šugar. Svatko od ovih glazbenika je dao svoju čaroliju ovim pjesmama i oplemenio album svojim jedinstvenim glazbenim pečatom."