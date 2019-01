Ulazeći u sedmu godinu postojanja, grupa Bang Bang konačno stiže u zagrebačku Tvornicu kulture, gdje će 1. ožujka održati prvi samostalni koncert!

Od 2012. godine, kada je bend osnovan, mnogi izvanredni glazbeni trenuci obilježili su im postojanje, a kako sedma godina slovi kao „presudna“, Bang Bangovci su je odlučili proslaviti - veliko!

Koncert u Tvornici logičan je slijed ove zagrebačke šestorke, koja je do danas nanizala mnoge hitove, brojne nagrade ali i poneku 'kontroverzu'.

Grupa Bang Bang službeno i spontano okupila se u jesen 2012. godine. U nešto više od šest godina djelovanja, bend je objavio 11 singlova i spotova, kojima osvajaju radijske i TV postaje, bilježe visoke pozicije na nacionalnim top listama te veliki interes publike.

Band iza sebe ima album “Bez obzira na sve”, koji je donio uspješne singlove poput „Imam“, „Nešto me pogodilo“, „Negdje na cesti“, a za pjesmu „Prijezir“ dobili su drugu nagradu žirija na festivalu Šibenske šansone.

Nagrada za najbolji mladi bend na dodjeli “Mega Muzika Awards” te nagrada za album godine emisije Drugog programa HR-a, “Music Pub” Zlatka Turkalja, koja okuplja top liste svih centara Hrvatskog radija, obilježile su 2015. godinu, no najviše pozornosti javnosti privukle su četiri nominacija, a potom i pobjeda u kategoriji 'Novi izvođač godine' za glazbenu nagradu Porin. Kontroverzni dio njihove karijere tada donose podijeljene reakcije kritičara, budući da Bang Bang u trenutku dodjele nagrade za 'Novog izvođača' još nije imao izdan album, a konkurenciju su im činili izvrsni bendovi poput M.O.R.T-a i Jonathana.

No pobjedom, izdavanjem albuma, potom novim pjesmama, odličnim rezultatima, suradnjama poput one sa Sašom Antićem iz TBF-a i brojnim koncertima, Bang Bang pokazuje da cilja visoko i od svog puta ne odustaje, a brojne reakcije glazbenih novinara i publike im potvrđuju da imaju uspješne reference za dvoboj protiv učmalosti estrade.

Oni su jedan od onih bendova koji je već u više navrata pokazao kako se može odlično nositi u različitim glazbenim atmosferama. Nebitno je li u pitanju žešći zvuk, pop pjesma, ili cover, Bang Bang samouvjereno vlada pozornicom i mikrofonom što će i dokazati 1. ožujka u Tvornici kulture.

'U Tvornici ćemo pokazati onaj žešći zvuk koji tinja u svima nama, i namjeravamo biti glasni!' - izjavila je pjevačica Bang Banga, Lara Antić Prskalo povodom najave koncerta te nadodala 'No i uz naše najpoznatije pjesme pop-rock zvuka, ovaj koncert bih najbolje opisala sloganom - očekujte neočekivano - jer vjerujemo da ćemo mnoge iznenaditi kad nas čuju uživo i to u nama genijalnom prostoru Tvornice kulture.'