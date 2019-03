DEL GADO & Andrijana Janevska u singlu "Daj poljubi me!"

Kada čujete anđeoski glas Andrijane Janevske, bit će vam jasno zašto je M.M. Willy, koji je osmislio DEL GADO projekt, angažirao baš Andrijanu kako bi im pomogla u afirmaciji cijelog projekta.

Ova iznimno talentirana umjetnica je do sada objavila 8 albuma i 35 singlova u Makedoniji. U svojoj uspješnoj karijeri surađivala je s brojnim umjetnicima, pokojni Toše Proeski i ona su bezbroj puta skupa nastupali, a pratila je i Vlatka Stefanovskog na njegovoj solo turneji.

Suradnja Andrijane i M.M. Willyja traje već dugo. Prije DEL GADO pjesama, surađivali su na nekim projektima koje rade za zapadno tržište. Pokretač i izvršni producent cjelokupnog projekta Willy je odmah zamislio Andrijanu kao glavni vokal na ovom projektu i angažirao je da svojim glasom pomogne u realiziranju svih ideja koje ima za DEL GADO projekt.

Andrijana se rado odazvala pozivu umjetnika okupljenih u DEL GADO projektu te snimila svoju prvu pjesmu na hrvatskom jeziku "Daj poljubi me“.

U pjesmi je izvršni producent Willy, koji je ujedno autor glazbe i teksta, a zajedno s Josipom Šukerom je i glazbeni producent.

"Jako sam sretna zbog suradnje s producentskim team-om DEL GADO jer Willy i Josip su sjajni muzičari i vrsni profesionalci. Osim toga, presretna sam što se mogu predstaviti publici u Hrvatskoj, jer iako pjevam 21 godinu, nikada nisam imala priliku pjevati na hrvatskom jeziku ili pjevati na nekom hrvatskom festivalom. Nadam se da ću dobiti i tu priliku i da se će moja glazba svidjeti publici u Hrvatskoj. Hrvatsku obožavam, u Zagreb sam zaljubljena i baš sam sretna da i na taj način, kroz moj rad mogu predstavljati vašu zemlju", rekla je Andrijana Janevska.

Ova makedonska zvijezda trenutno predaje scensko pjevanje na Fakultetu glazbene umjetnosti u Skoplju, a redovni je zaposlenik Makedonske opere i baleta kao prva violina. Osim pjevanja, svira violinu, sintesajzer, klavir i bas gitaru, ali se bavi i komponiranjem, aranžiranjem, pjeva prateće vokale, piše tekstove, a radila je i kao producentica.

Svoju karijeru započinje na Skopje Fest Festivalu 1998. pjevajući u duetu s Pecem Ognenovim. Od 1999. godine aktivna je članica Ženskog komornog zbora „St. Zlata Meglenska“ koji je osvojio dvije zlatne medalje na Olimpijskim igrama pjevačkih zborova 2015. u Rigi, a nekoliko je puta bila član žirija na međunarodnim glazbenim i umjetničkim natjecanjima.

Pobijedila je na festivalu MakFest 2000. godine s pjesmom “Love Is Your Address”, a 2001. godine je objavila svoj prvi solo album “My Bible”. Sljedeće godine, 2002., osvaja drugo mjesto s pjesmom "Oh Cherie, Mon Cherie" na natječaju za odabir pjesme za predstavljanje Makedonije na Eurosongu.

Osim što je glazbeni producent pjesme, J. Šuker je odgovoran za aranžman, miks i mastering, a vrlo rado je komentirao suradnju na ovom projektu: "Povezivanje ljudi iz tri različite države u uspješnu umjetničku suradnju nosi puno izazova. Osim iskustva i profesionalnosti, bitno je da se dogodi onaj "klik" koji sam osjetio s Willyjem dok smo kreirali prvi DEL GADO zvuk i s Andrijanom koja je prekrasno doprinijela i prezentirala cijelu ideju svojim, u Makedoniji već dobro poznatim glazbenim talentom".

Na pjesmi je surađivalo jako puno umjetnika, a za vokale, solo violinu i prateće vokale zaslužna je Andrijana Janevska koju su pratili na violini Lara Rimac, violončelu Emanuel Pavon, kontrabasu Matija Kasaić Drakšić i na gitari M. M. Willy. Vokale i solo violinu snimio je Dragan Ginovski – Gino u studiju Ginovski u Skopju, a Josip Šuker, koji je svirao klavir, bubanj i gitaru je snimio sve ostale instrumente u Zagrebu.

Makedonska umjetnica inače obožava Hrvatsku, oduševljena je Zagrebom i uči hrvatski jezik jer želi zvučati što uvjerljivije.