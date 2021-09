Ove godine Ana je odlučila oprostiti se od ljeta na originalan način – spektakularnim koncertom pod nazivom 'Adio lito', koji će se održati na prvi dan jeseni, 23. rujna, u zalazak sunca, na jednoj od najljepših plaža na svijetu te prepoznatljivom simbolu Bola.

Svima je već dobro poznat ranojutarnji koncert 'Pozdrav ljetu', kojim naša najpoznatija violončelistica Ana Rucner, unatrag 11 godina pozdravlja dolazak ljeta s dubrovačkog Srđa. Posebnost ovog događaja, osim njegove lokacije, je i vrijeme održavanja. Naime, u isto vrijeme s prvim zrakama ranog jutarnjeg sunca, točno u 5 sati, začuju se nježne žice Aninog violončela, čime započinje jedinstven festival 'Ana u Gradu'. Dubrovčani i njihovi gosti uvijek su iznova očarani Aninim projektom, koji iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja, pa tako i Srđ postaje premali za sve one kojima nije problem ustati i prije cika zore, jer znaju da uskoro slijedi nezaboravno glazbeno iskustvo, koje će pamtiti za cijeli život.



Ove godine Ana je odlučila oprostiti se od ljeta na jednako originalan način – spektakularnim koncertom pod nazivom 'Adio lito', koji će se održati na prvi dan jeseni, 23. rujna, u zalazak sunca, na jednoj od najljepših plaža na svijetu te prepoznatljivom simbolu Bola, otoka Brača i Hrvatske – na Zlatnom ratu. Ana će ovim koncertom ispratiti posljednje ljetno sunce, baš kao što u Dubrovniku pozdravlja prvo ljetno sunce, želja joj je da postane tradicionalan, kao i onaj dubrovački. S ova dva koncerta, na prvi dan ljeta u izlazak sunca te prvi dan jeseni u zalazak sunca, Ana Rucner ujedno povezuje dvije poznate jadranske destinacije i dva simbola hrvatskog turizma - Dubrovnik i Bol. Ovo je ujedno i prvi put ikada, da će netko održati koncert na plaži Zlatni rat, čime 'Adio lito' dobiva na još većoj važnosti.



„Ana Rucner dolazi na Brač od 6 godine i smatra ga svojim drugim domom. Zajednička suradnja započela je prije 5 godina, kod je Ana priredila humanitarni koncert za potrebite studente otoka Braca. Prošle godine Ana Rucner i TZO Bol snimali su 'Bolsku rapsodiju', koja se sastoji od 7 kratkih filmova na poznatim bolskim lokacijama i tu se rodila ideja da napravimo koncert u zalasku sunca na svjetski poznatoj plaži Zlatni rat te time damo dodatni iskorak promociji Bola i otoka Brača“. – izjavio je Markito Marinković, direktor turističke zajednice općine Bol.



„Zadovoljstvo mi je nastupiti u Bolu na Braču, prvenstveno jer ovdje dolazim od svoje 6. godine na ljetovanja. U Povljima, ne u Bolu, ali me za Bol, kao i za čitav otok vežu divne uspomene i svake godine dolazim na Brač. Na otoku sam počela nastupati još kao studentica, veoma davno, a potom često na raznovrsnim manifestacijama, u crkvama, na otvorenim pozornicama i uvijek mu se rado vraćam. Inače, ja sam i ambasadorica bračke zaklade Roberta Barille "Negdje između mora i zvijezda" koja djeluje u cilju očuvanja kulturne baštine otoka Brača, a protekle sam godine zakladi poklonila i jedno od svojih violončela u čast otoku Braču i radu zaklade. Iza mene su i brojne kampanje istraživanja i promoviranja ljepota i kulturne baštine otoka Brača koje sam sprovela u suradnji s fotografom Robertom Barillom. Ideja za predstojeći koncert rodila se sasvim spontano u suradnji s Turističkom zajednicom općine Bol, iz ljubavi prema otoku Braču, te uz simbolični ispraćaj ljeta na jednoj od najljepših plaža na svijetu. S obzirom da nikada u povijesti nitko nije radio koncert na samom Zlatnom ratu, predstojeći koncert na kojem ću zasvirati uz bubnjara Marka Duvnjaka bit će jedinstvena prilika da se takav jedan koncert desi baš prvi puta. Ideja je da nakon ovogodišnjeg premijernog koncerta Adio lito, svake godine ispraćamo ljeto na Zlatnom ratu i da to izraste u jednu lijepu koncertnu tradiciju!“ – kaže Ana.



Koncert će početi u 18.30 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane.