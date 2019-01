Novo programsko pojačanje već impresivnog line-upa 14. INmusic festivala donosi tropske house ritmove i zarazne pop melodije u izvedbi njujorškog dua Sofi Tukker!

Sofi Tukker su Sophie Hawley-Weld i Tucker Halpern, a upoznali su se na Sveučilištu Brown u SAD-u gdje su počeli zajedno stvarati glazbu. Svoju prvu pjesmu "Drinkee" objavili su u travnju 2016. godine, a prije nego su uopće objavili prvi studijski album "Drinkee" je 2017. godine nominirana za Grammy u kategoriji "Najbolja dance pjesma".

Eklektičan popis glazbenih utjecaja i ispreplitanje elemenata bossa nove, tropskih udaraljki, gitarskih rifova i tekstova na portugalskom urodio je jedinstvenim jungle pop zvukom koji je prepoznatljivo Sofi Tukker.

Singl "Drinkee" dosad je na streaming servisima premašio brojku od 30 milijuna pregleda te se našao na njihovom prvom EP-u Soft Animals. Duo je prošle godine objavio album prvijenac Treehouse, a singlom "Best Friend" potvrdili su status jedne od najvećih svjetskih senzacija na dance pop sceni.



Treehouse je ove godine Sofi Tukker donio i drugu Grammy nominaciju, ovaj put u kategoriji najboljeg albuma dance/elektronske glazbe.

Kako sami ističu, njihovu glazbu teško je staviti u poseban žanr, zato svoje pjesme opisuju kao "zvuk njihovih života". Neke od pjesama su i na portugalskom jeziku, za koji Sophie ističe da ga posebno voli. Sofi Tukker već su oduševili publiku diljem svijeta svojim sjajnim nastupima, a svoju tropsku plesnu energiju donose i na ovogodišnji INmusic festival!



Sofi Tukker se na INmusic festivalu #14 pridružuju The Cure, Foalsima, Garbage, LP, Kurt Vile & The Violators, Skindred, Franku Turneru & The Sleeping Souls te Peter, Bjorn and Johnu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.



INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.



U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.



Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.