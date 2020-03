Alen Nižetić objavio je novu pjesmu "Lete uspomene" za koju je spot sniman na predivnim splitskim lokacijama.

Snijeg u Splitu, blagdani s obitelji, prvi bend, prvi nogometni trening - sve su to trenuci kojih se Alen Nižetić rado prisjeća kada govori o svojim najdražim uspomenama. Njegov megahit iz 90-ih "Boli me uspomena" prožet je njima, a tako je i s novom pjesmom "Lete uspomene" za koju je spot sniman na predivnim splitskim lokacijama i u kojem se pojavljuje Alenov sin Toni!

Ivo Jagnjić zaslužan je za glazbu i tekst Alenove nove pjesme "Lete uspomene", dok je Mario Jelić bio zadužen za režiju i snimanje spota. "Pjesma govori o nesretnoj ljubavi iz daleke prošlosti", kaže nam Alen, "ali ima ono što mi je najvažnije - dušu"!



A o glumcima koji će ispričati tu ljubavnu priču Alen i redatelj Mario nisu dvojili - na setu su se pridružili Alenov sin Toni i glumica Vanda Milas. Tako Toni predstavlja Alena u mlađim danima pa nas uopće ne čudi što smo u nekim trenucima zbunjeni i ne znamo koga gledamo - Alena ili Tonija. Ideja Marija Jelića, da bi Alena trebao netko glumiti netko mlađi, tako se i ostvarila.

Spot je sniman na prekrasnim lokacijama Vestibula, Peristila, splitske rive, starog grada, Bačvica, tvrđave Klis.

Redatelju Mariju Jeliću bilo je pravo zadovoljstvo raditi s Alenom:

"Osim što je vrhunski vokal, Alen je ovom suradnjom pokazao da u sebi nosi i redateljski duh. Tijekom snimanja došli smo do novih ideja koje su u konačnici spot učinile još boljim. Surađivao sam s nekolicinom naših priznatih pjevača i klapa, ali s Alenom je to zaista bilo posebno i opušteno jer je on vrlo jednostavna osoba. Poseban štih videouratka je energija koju je donijela mlađa ekipa, a to su njegov sin Toni i djevojka Vanda, koja je prvi put stala pred kamere i bila odlična. Toni je bio malo sramežljiviji, ali je ipak odradio svoju ulogu kako smo tražili od njega. Nadam se da je ovo početak jedne suradnje i vjerujem da će ova pjesma već na prvo slušanje pronaći put do srca štovatelja Alenovih pjesama."

S obzirom na to da je ovo prvi put da otac i sin surađuju na setu, zanimalo nas je i hoće li možda biti kakvog dueta u budućnosti:

"Toni je to odradio ono baš – kul, njemu je to bilo zabavno i interesantno. Čak je možda on imao veću tremu nego ja. Bilo nam je interesantno, brzo smo se obojica opustili. Toni se jedno vrijeme bavio glazbom, glazba mu je u krvi, izgleda kao i meni, tako da on kada uhvati slobodnog vremena, onda nešto svirucka, pjevuši. A jedan duet? Ha, nikad se ne zna, možda."