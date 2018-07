Organizatori Sonus festivala objavili su raspored i program 6. izdanja, prema izboru fanova najboljeg hrvatskog festivala.

Od 19. kolovoza do 24. kolovoza, tijekom pet dana i pet noći, u tri kluba na plaži Zrće, nastupit će više od 60 imena svjetske elektroničke scene i regionalnih DJ snaga.

Sonus je ove godine pripremio i nulti dan festivala koji će se 18. kolovoza po prvi puta održati u NOA Beach klubu. Za glazbeni program na specijalnom otvaranju festivala bit će zadužena svjetski poznata FUSE ekipa iz Londona predvođena Enzom Siragusom i njegovim gostima Archie Hamiltonom, Rosskom i našim Marianom Mateljanom.

Uz regularni program, održat će se i pet boat partija na brodovima koji će svaki dan festivala isplovljavati na Jadransko more i pružiti posjetiteljima jedinstveno iskustvo uživanja u najkvalitetnijoj elektronskoj glazbi u prelijepoj prirodi, uz Enza Siragusu, D’Julz-a, Peggy Gou, Konstantina te Valentina Kanzyanija i Ian F-a.

Za vrijeme festivala održat će se i dva afterpartija, u utorak 21. kolovoza uz Dixona I Richie Hawtina te već tradicionalni, after zatvaranja, na kojem će nastupiti Ricardo Villalobos, Seth Troxler, Sonja Moonear, Rhadoo, Binh i Digby.

Za one najizdržljivije, za sam kraj festivala, u petak 24. kolovoza navečer, ekipa “Keep on dancing” imat će party u novaljskom klubu Cocomo.Na ovogodišnjem Sonusu, posjetitelji će moći plesati uz setova Solomuna, Maceo Plexa, Marco Carole, Loco Dicea, Sven Vätha, Richie Hawtina, Ricarda Villalobosa, Jamie Jonesa, Seth Troxlera, Adriatique, Âme DJ, Dixona, Peggy Gou, Rødhåda, Pan-Pota, Charlotte De Witte, Nastie, Amelie Lens, Adam Beyera, Recondite-a, The Martinez Brothers, Tale Of Us i mnogih drugih.

Early bird i prvo izdanje ulaznica je rasprodano i trenutno su u prodaji dostupne povoljnije festivalske ulaznice za EX YU posjetitelje po cijeni od 670 kuna (€90), putem naših online shopova Entrio.hr, Ticketshop.hr ili TISAK Media prodajnih mjesta.

Ulaznice za boat partije https://goo.gl/sZPPqQ

Ulaznice za nulti dan - preparty 18.08. https://goo.gl/MerBTb

Sonus festival je lansirao i vlastiti kanal na Viberu gdje fanovi mogu besplatno downloadati posebno izdanje Sonus stickera [https://vb.me/sonusstickers], priključiti se službenoj Sonus zajednici [https://vb.me/sonus2018community] ili putem Sonusovog Viber Chat Bota, komunicirati s više od 20.000 fanova Sonusovog Viber Chat Bota diljem svijeta, ali i kupovina ulaznica za festival [https://vb.me/sonus2018chatbot].

Facebook: https://www.facebook.com/insoundwetrust/

Instagram: https://www.instagram.com/welovesound/

PROGRAM (ABECEDNIM REDOM):

Adam Beyer – Adriatique – Agoria – Âme DJ – Amelie Lens – Andrea Oliva – Andrea Ljekaj -Archie Hamilton - Binh – Boris Brejcha - Butch - Cassy - Cezar - Charlotte de Witte - Chris Liebing - Craig Richards - D’Julz - Dana Ruh – Digby - Dixon - Dorian Paic - Dr. Rubinstein - Eats Everything - Enzo Siragusa – Felver - Groovyman - Ian F. – Jackmaster - Jamie Jones - Jennifer Cardini - Johannes Brecht live - Joseph Capriati – Kristijan Molnar - Kölsch – Konstantin - Len Faki - Loco Dice - Luigi Madonna - Maceo Plex - Marco Carola – Mariano Mateljan - Marina Karamarko - Meat – Nastia - Nicolas Lutz - Pan-Pot - Peggy Gou -Praslesh (Raresh & Praslea) - Ralf - Recondite live – Rhadoo - Ricardo Villalobos - Richie Hawtin - Rødhåd - Rossko - Ryan Elliott – Seth Troxler – Skizzo - Solomun - Sonja Moonear - Stephan Bodzin live - Sven Väth - Tale Of Us – The Martinez Brothers - Valentino Kanzyani - Yesh I MNOGI DRUGI