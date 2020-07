4 Tenora u čarobnom su Sutivanu snimili spot za pjesmu "Moja Dalmacija", kojom slave sve ljepote našega jedinstvenog Jadrana.

Iako su im mjere uzrokovane epidemijom COVID-19 uvelike promijenile raspored koncerata i događaja za 2020., Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Filip Hozjak i Marko Pecotić nisu mirovali, već su snimili novu pjesmu "Moja Dalmacija" s kojom će nastupiti na 23. Večerima dalmatinske šansone koja će se već tradicionalno održati u Šibeniku.

Autor je glazbe i teksta Goran Karan, s kojim su Tenori po prvi put udružili svoje snage, a aranžman je za pjesmu radio Nikša Bratoš.

Prošle su godine osvojili prvu nagradu publike na Šansoni s pjesmom "Brod bez imena" pa ove godine ponovno idu okušati sreću. A s obzirom na to da je Vladimir Garić na snimanju otkrio da je jedna od odabranih lokacija za spot monumentalno djelo njegova pradjeda, tko zna što im se sve sprema!

"Tu prestaje sve šta moran ja" jedan je od stihova koji krase ovaj singl. A Vladimir Garić, baš kao i Filip Hozjak, s nestrpljenjem očekuje izlazak spota:

"Nadam se da će publika uživati u kadrovima jer mi smo guštali u ljepotama Sutivana dok smo snimali. Posebno mi je drago što smo dio spota snimali i u sutivanskom kampanelu što ga je 1800. godine gradio moj pradjed, hvarski oltarist i protomajstor Petar Pavle Bertapelle, a nakon njegove smrti njegov sin Andrija Bertapelle."

Đani Stipaničev oduševljen je melodičnošću novog singla: "Ovo je jedna vrckava, vicasta, slikovita i nadasve melodična priča o Dalmaciji koju je sa nama podijelio još jedan tenor, odnedavno i autor Goran Karan. Aranžersko ruho utkao je Nikša Bratoš i za pretpostaviti je da je ovo tek početak suradnje sa ovim dvojcem", rekao je.

Iza kamere je bio redatelj Igor Goić pa su tako u Sutivanu na Braču Tenori snimili jedan od svojih najsimpatičnijih spotova. Zahvaljujući gostoprimstvu hotela Lemongraden, Dalmacija kao raj na zemlji apsolutno je došla do izražaja. Uz Tenore u spotu glumi i Ana Gruica, a svaki kadar zaista odiše onime što Dalmacija jest - more, kala, priroda, briškula, kampanel, galeb.

Marko Pecotić Peco ističe da im je srce veliko kao kuća: "Snimanje spota s Igorom Goićem bio je, kao i uvik, pravi doživljaj. Ovog puta zbog toga što smo mi bili na našem terenu, on se jako dobro snašao i sve je nekako teklo prirodno, što zbog prekrasne lokacije samog Sutivana, što zbog hotela Lemongarden koji nam je izišao ususret za snimanje dobrih kadrova. Moja uloga u spotu je bila spontana, svi su mi rekli da im je super kako mi prirodno leži ta uloga, a ja nekako ... ha ... No, ono najbitnije je da sam presretan kako to sve skupa izgleda, hvala našoj dragoj Ani Gruici koja je bila u spotu di smo svi skupa mogli nesmetano izvršavati redateljeve upute. Bio je to baš jedan dan iz snova. Cili dan smo pjevali refren te pjesme jer nam je baš legla, Garić je cili dan svira gitaru tako da nam je bilo baš odlično i veselimo se izlasku spota!".

Pjesmom "Moja Dalmacija" 4 Tenora daju drugačiji zvuk svojem repertoaru, no u svakoj otpjevanoj noti osjeti se njihov šarm pa smo sasvim sigurni da je ovo još jedan novi hit u njihovoj karijeri i da ćete na prvo slušanje shvatiti zašto je baš ova pjesma na prvu osvojila Tenore.