Kralj popa danas bi proslavio 62. rođendan, povodom kojeg donosimo njegove najuspješnije pjesme.

Michael Jackson srušio je brojne rekorde tijekom svoje zavidne karijere, koju je započeo s braćom u grupi The Jackson 5. Postao je glazbena ikona, njegove pjesme još su danas u vrhu top lista, a bio je poznat i po svom upečatljivom plesu.

Prodao je preko 350 milijuna albuma diljem svijeta, a "Thriller" je najprodavaniji album ikada. Ujedno je i prvi izvođač koji je osvajao Billboardovu top listu tijekom pet desetljeća, a i nakon smrti je obarao rekorde.

Kralj popa danas bi proslavio 62. rođendan, povodom kojeg donosimo njegove najuspješnije pjesme.

"Billie Jean"

"Beat It"

"They Don't Care About Us"

"The Way You Make Me Feel"

"Thriller"

"Bad"

"Smooth Criminal"

"Man in the Mirror"

"Rock With You"

"Black Or White"

"Dirty Diana"

"Don't Stop 'Til You Get Enough"

"Blood on the Dancefloor"

"You Rock My World"

"Will You Be There"