Intrigantna najavna kampanja snimljena je u jednom od najljepših riječkih interijera – u Guvernerovoj palači

8. listopada 2018. godine, četvrtim izdanjem modne manifestacije „Extravagant Gala“, Rijeka će postati centar mode.

Sama revija održat će se u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka. Godine truda i predanog rada treba lijepo obilježiti, pa će se za glazbeni ugođaj i dobru atmosferu pobrinuti talentirani Damir Kedžo.

Extravagant gala (FOTO: Filip Gržinčić)

Što se tiče same revije, na njoj će se predstaviti 15 poznatih hrvatskih dizajnera. Lei Lou by Alex Dojčinović, Juraj Zigman, Matija Vuica, Boris Pavlin, Envy Room, Elfs, Boudoir, Alduk, Bite My Style by Zoran Argović, Peperoncina design, Hero 4 Heroes, Showroom Antonela, Andy's, Hippy Garden i Lusso Couture by Linda Lukežić predstavit će se sa svojih 15 ekstravagantnih kreacija. Haljine koje su dizajneri pripremili za ovu reviju ostavljaju bez daha i svakako kradu pažnju svojom pojavom. Najavna kampanja snimljena je u jednom od najljepših riječkih interijera – u atriju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja - Guvernerovoj palači, a fotografije potpisuje Filip Gržinčić.

Extravagant gala (FOTO: Filip Gržinčić)

Večer za pamćenje, održat će se 8. listopada 2018. s početkom u 19 sati. Sav prihod od ulaznica ove je godine namijenjen odjelu neonatologije riječkog KBC-a.